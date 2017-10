Jeux régionaux : le Fouta abrite la 2ème édition du 4 au 11 novembre

La deuxième édition des Jeux régionaux se déroulera du 4 au 11 novembre prochain au Fouta. En prélude au lancement de ces joutes nationales répertoriées cette année sous l’appellation des ‘’Jeux régionaux’’ de la Moyenne Guinée, les responsables du département des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique ont animé ce mardi 31 octobre au siège dudit département, une conférence de presse pour annoncer les couleurs de l’événement.

Selon les conférenciers, notamment le Secrétaire général, Fodéba Isto Kéra, le Directeur national des Sports, Lancinet Kabassan Keita et le Directeur national de la Culture, Jean Baptiste Williams, trois sites sont retenus à cet effet. Il s’agit de Labé, Mamou et Pita qui devront accueillir les athlètes venus de Tougué, Koubia, Mali, Lélouma, Dalaba et Télimélé, en plus de celles qui accueillent ces compétitions.

Selon Lancinet Kabassan Keita, il y aura à l’affiche plusieurs disciplines sportives comme l’athlétisme, le basketball, le volleyball, le football, la lutte africaine masculine, le karaté masculin et le cyclisme masculin.

Pour sa part, Jean Baptiste Williams, quant à lui, a indiqué qu’un spectacle à ciel ouvert se tiendra le 3 novembre à Mamou et qui connaitra une apothéose avec la prestation scénique des artistes de renom. C’est le cas de Lama Sidibé, de Fatou Linsan, de Takana Zion, des Zawagui et du groupe acrobatique Tinafan. «A ceux-là, s’ajoutent les artistes locaux de la région», a-t-il précisé.

