Après son Grand Oral passé devant l’Assemblée Nationale le 4 décembre, le Ministre de la Jeunesse, Moustapha NAITE, entouré de ses cadres, était ce jeudi, face à la presse pour défendre ses acquis. C’était dans le cadre de la traditionnelle présentation du bilan sectoriel de fin d’année, suivi de l’annonce des perspectives 2017.

Près de deux heures d’horloge, le chef du département a étalé ce qu’il a fait depuis sa nomination en janvier 2016 à la tête de son département et décliné, dans son franc-parler habituel, les projets en vue en faveur de la jeunesse pour l’année 2017.

Extraits

Messieurs/Mesdames les Journalistes ;

A la suite de mon Grand Oral passé devant l’Assemblée Nationale le 4 décembre 2016 et comme à l’accoutumée, j’ai souhaité rencontrer les organes de presse et les médias pour faire un échange bilan et perspectives de notre Ministère en cette fin d’année 2016.

C’est donc l’occasion pour moi et pour les cadres de partager avec vous les réalisations et les perspectives de notre Département, département sur lequel vous, hommes et femmes des médias, avez l’œil permanent et la critique souvent acerbe.

Chers amis Journalistes,

Je ne voudrais pas vous embarrasser avec un long discours linéaire. Je vais plutôt faire une allocution soutenue par une présentation afin de vous permettre de mieux comprendre et avoir l’illustration de la situation globale et les perspectives de mon Département.

Dans un premier point, je souhaite rappeler les missions qui sont celles du Ministère de la Jeunesse.

Cette mission prend en compte, et c’est l’objet de la deuxième partie de mon propos introductif, sur les défis à relever aujourd’hui dans le domaine de la jeunesse et de l’insertion socioéconomique des jeunes.

La troisième partie de mon propos préliminaire portera sur les priorités du département, l’occasion de revenir sur les actions majeures initiées par mon département en faveur des jeunes et d’en tirer quelques leçons.

Dans cette dynamique, j’aimerais revenir sur la nécessité d’investir dans les jeunes comme moyen non seulement de relance d’une économie nationale meurtrie par la douloureuse période de la maladie à virus Ebola, mais également de consolidation de la paix et de réduction de la pauvreté en Guinée. Nous aurons alors l’occasion de rappeler le plan d’action du département pour atteindre les objectifs assignés au département.

Enfin, en rappelant les résultats attendus de ce plan d’action, je souhaite présenter les perspectives immédiates et à moyen terme, et enfin donc, recevoir vos questions pour, je l’espère bien, y répondre convenablement et sans langue de bois.

Je vous remercie par avance de votre attention et surtout des commentaires et questions que vous ferez pour améliorer la mission qui nous est confiée par Son Excellence Monsieur le Président de la République, le Professeur Alpha Condé.

I – MISSION DU MINISTERE DE LA JEUNESSE

Chers Journalistes,

Le décret 088 du 30 mars 2016 portant attributions et organisation du Ministère de la Jeunesse confère au département en charge des questions de jeunesse la mission de concevoir, élaborer et mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines de la jeunesse et de l’emploi des jeunes.

Dans le cadre de cette mission, Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, invite le Ministère de la Jeunesse à « poursuivre et surtout renforcer les efforts déployés jusque-là pour améliorer les conditions de vie de nos populations et accélérer le progrès économique ».

La lettre de mission de Mr le Premier Ministre décline cet objectif fixé à l’action de mon département en quatre objectifs prioritaires, eux-mêmes traduits, chacun, en actions phares :

I – L’élaboration et la mise en œuvre de ce programme associatif et socioéducatif pour les jeunes passe des projets de :

-promotion de la dynamique associative et de mettre en œuvre une structure faitière de la jeunesse ;

-promotion de la participation des jeunes de la diaspora au développement socioéconomique de la Guinée ;

-De soutien à la participation des jeunes aux rencontres nationales, africaines et internationales.

Nous y reviendrons