Quelle femme de cette création a eu un destin aussi accompli que la sienne ? Quelle autre à un si grand destin a traversé une si longue période dans l’oubli qu’elle ? Photo : UN

Première présidente de la Panafricaine des femmes, première représentante permanente de la Guinée aux Nations-Unies et première femme à présider le conseil de sécurité au pire moment de la guerre froide pour arbitrer un conflit de grande ampleur entre les deux blocs (on oublie à l’instant précis le sujet exact, mais il y avait l’intensification de la guerre au Vietnam, la guerre du Kippour entre Israël et les pays arabes et les débats sur l’agression impérialo-portugaise du 22 Novembre contre la Guinée…). La tension internationale était vive. La gloire était immense pour la diplomatie guinéenne d’autant qu’elle a été menée avec rectitude qui n’a ni froissé ni offusqué un camp ou l’autre.

Le grand regret de cette intellectuelle et qu’on peut avoir aussi pour elle, est que, après la chute du PDG en 1984, elle ne fut jamais consultée pour accompagner ne serait-ce que comme conseiller pour la diplomatie guinéenne refaite de bric et de broc avec des méthodes peu orthodoxes et des personnes qui n’avaient ni qualité, ni compétence ni vocation, encore moins de représentativité. On ne doit jamais récompenser amis ou partisan en lui octroyant un poste diplomatique par complaisance. Tel fut malheureusement souvent le cas cette diplomatie qui battait et qui bat toujours de l’aile a fini par créer la suspicion dans toutes les chancelleries occidentales à Conakry.

Lors d’une urgence de voyage pour deux pionniers de la Maison d’Autriche, en 2OO2, l’on avait profité de cette priorité pour glisser un ou deux passeports pour faciliter l’obtention de visa canadiens, alors qu’ils n’avaient rien à faire et à voir avec l’Autriche. On saura à l’occasion que la même tentative d’obtenir le visa canadien a fait déjà deux fois échec. Dans les coulisse, on nous a chuchoté que le trafic de passeports diplomatiques est lucratif. Des Guinéens nantis achetais des visas pour des accouchements afin d’obtenir à leurs progénitures des nationalités des pays d’accueil. Le scandale des passeports diplomatiques qui avait failli éclabousser François Lounceny Fall n’est que la partie visible d’une grande cachotterie au plus près de la présidence de la république.

Un pays qui envoie un diplomate sans niveau dans les différentes représentations internationales ou dans des pays a peu d’ambition de ce côté. Un coup de balai dans ce domaine serait salutaire pour cette diplomatie au rabais, on l’a déjà dit du temps du général Lansana Conté, on le redit encore c’est le reflet de l’image de Guinea is back.

Avec son expérience et son immense culture, madame Jeanne-Martin Cissé eût pu les mettre au service des Guinéens, mais comme personne n’avait semblé se souvenir d’elle, Jeanne-Martin s’est laissée oublier jusqu’au jour de sa mort, peut-être que pour avoir paradé dans le vrai aux plus hauts Sommets, elle ne voulait plus paraître dans le faux ? L’hommage unanime qui a été rendu par tous les Guinéens est sans appel , même chez les détracteurs de la Révolution.

Comme la Révolution sait reconnaître les siens, elle sera accueillie au mausolée national où reposent les grands qui ont servi avec mérite la Guinée hier, aujourd’hui et demain.

Ainsi, vient de s’éteindre une flamme qui a brillé de mille feux pour la femme guinéenne. Vivement la relève.