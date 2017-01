Comme on le sait, la tenue des élections communales reste actuellement subordonnée au vote ou non du point 2 des accords politiques d’octobre 2016. Toute chose qui amène à se poser la question sur la possibilité d’organiser ces élections avant la fin de l’année en cours. Interrogé par Guinéenews, Jacques Gbonimy de la CENI annonce que son côté, l’institution en charge de l’organisation des élections est prête techniquement.

« En fait les élections communales, comme vous le savez, depuis longtemps elles devaient se tenir. Les dernières élections ont eu lieu en 2005 et nous sommes aujourd’hui en 2017. Donc après douze ans, on n’a pas pu tenir ces élections. Si vous vous souvenez bien, l’année dernière, on avait programmé les élections en décembre. Nous étions dans les préparatifs quand il y a eu le dialogue politique en octobre. On a dit qu’il faut reporter les élections pour février. A partir de ce moment, il ne revenait plus à la CENI d’être responsable ou maître d’une programmation. Parce que la question, au lieu qu’elle ne soit technique gérée par la CENI, elle est devenue politique avec le dialogue politique où ils ont proposé une date. Malheureusement à cette question, d’autres sous questions étaient liées, à savoir le vote des textes législatifs à l’assemblée nationale. Malheureusement aussi, la session qui tenue s’est tenue n’a pas au tour des projets de lois déposés par le ministère de l’administration du territoire », a rappelé Jacques Gbonimy.

Parlant de la session extraordinaire de l’assemblée nationale consacrée au point 2 des accords, il se demande quelle est l’assurance qu’on que peut avoir, premièrement cette session va avoir lieu et, deuxièmement, si la session a lieu, si les acteurs politiques vont s’entendre sur vote des textes proposés. « Parce que ça été rejeté une première fois par l’opposition à cause, je crois, d’un article. Donc il faut reconnaître que nous sommes dans l’impasse. Et l’essentiel tient aujourd’hui à l’assemblée nationale et non à la CENI. Personne ne peut accuser la CENI parce que si on avait tenu compte des propositions de la CENI, peut-être qu’on ne serait pas là maintenant », a souligné le chargé de la formation de la CENI.

Il a précisé que du côté de CENI, les corrections qui devaient être apportées sur la liste électorale ont été apportées, concernant la cartographie des bureaux de vote, l’éloignement des électeurs par rapport à leur bureau de vote. « Ces questions ont été réglées et on pense que nous avons une liste qui peut nous aider à aller à ces élections. Qu’à cela s’ajoutent d’autres choses à savoir le vote de la loi et les questions politiques qui sont en débat aujourd’hui. Nous, nous restons loin de ces débats parce que c’est entre les politiques, c’est le côté technique qui nous intéresse », a-t-il ajouté.

Il regrette surtout le fait que depuis le CNT jusqu’à l’assemblée nationale, on n’a jamais fait recours à la CENI pour des consultations par rapport aux textes de lois. « Je suis bientôt à mes dix ans à la CENI et dans la formation. Donc on peut avoir son avis par rapport aux modifications qu’on va apporter à nos textes. Mais malheureusement, on n’a jamais été consulté pour la révision de nos textes. Je pense que c’est un appel qu’il faut lancer à l’assemblée nationale et aux personnes qui sont chargées de la révision des textes pour qu’elles puissent par moment associer la CENI à la révision des textes parce qu’il y a des expériences qui peuvent profiter à la modification ou à la révision des textes ».

Jacques Gbonimy rassure tout de même : « A ce jour, je pense que la CENI est prête techniquement à aller à une élection, si les textes sont votés. Si encore, on veut revenir à l’ancien texte, ce qui va être contradictoire après tout le temps perdu, il serait bon que de nouveaux textes soient votés pour permettre à la CENI d’aller à des élections sereinement avec une participation inclusive de tous les acteurs politiques sur le terrain ».