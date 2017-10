Interdiction de la production de l’alcool frelaté: ça murmure chez les jeunes de N’Zérékoré

Apparemment, les jeunes de N’Zérékoré n’arrivent pas à comprendre une décision du président Alpha Condé visant à fermer deux unités de fabrique d’eau minérale et de boisons alcoolisées se trouvant dans la localité.

Selon des indiscrétions, des jeunes seraient sur le point de se faire entendre cette semaine pour dénoncer non seulement cette décision du président de la République mais surtout demander plus d’emplois.

Pour ces jeunes, il est incompréhensible qu’au regard du problème de chômage qui se pose actuellement dans le pays et plus particulièrement en région forestière que le président Condé décide encore de fermer le peu de sociétés qui évoluent dans la région.

En effet, depuis le départ de la compagnie minière brésilienne VALE en 2012, nombreux sont des jeunes de N’zérékoré qui se sont retrouvés sans emploi. La plupart des travailleurs de cette société minière se sont reconvertis en conducteurs de taxi-moto ou des gérants de cabines téléphoniques. A ceux-ci, s’ajoutent ces nombreux sortants des institutions d’enseignement supérieur du pays.

Aujourd’hui, il n’y a que la Forêt Forte, les unités de production d’eau minérale et de boissons alcoolisées comme Sr Distilleries et Ritco qui emploient des jeunes. Lors de son récent séjour dans la région et plus particulièrement dans la sous-préfecture de Gouécké (située à environ 40 kilomètres du centre-ville de N’zérékoré), à la faveur de l’inauguration d’un centre de santé amélioré, le locataire de Sékouthouréya a pris la décision de faire fermer « les unités de fabrication d’alcool frelaté.». Alpha Condé a même donné un délai d’un mois au gouverneur et au préfet pour fermer ces usines au risque de perdre leurs postes.

Pour exécuter cette décision du président de la République, le gouverneur de région Lanceï Condé a convoqué jeudi dernier une rencontre avec les responsables de ces usines. Cette rencontre élargie aux patrons des services de sécurité s’est tenue dans la salle de réunion du gouvernorat. Au cours donc de la réunion, le gouverneur Condé a donné un ultimatum de quatre (4) jours aux responsables de Ritco et de Sr Distilleries. C’est-à-dire, ils ont jusqu’à mardi 24 octobre 2017, pour fermer la section alcool de leurs entreprises.

Même si du côté des patrons de ces unités concernées l’on s’abstient de tout commentaire pour l’instant, l’on précise tout de même que leurs entreprises évoluent à N’Zérékoré de façon légale avec tous les documents y afférents.

«Nous ne sommes pas inquiets et nous pensons que les gens n’ont pas bien compris le discours du président. Nous avons tous les documents délivrés par les autorités compétentes pour exercer en Guinée et plus précisément à N’Zérékoré. Mieux, le président à parler d’alcool frelaté et nous ne faisons pas d’alcool frelaté chez nous ici. Nous fabriquons l’alcool industriel et il y a des rapports d’analyses qui existent. Le ministre, lui-même, était là récemment et il nous a fait des recommandations », ont fait savoir les directions des entreprises directement concernées.