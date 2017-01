Depuis cinq jours, les habitants du Doghol Djissè, dans les faubourgs de Mamou sont terrorisés par des chutes de blocs de pierres sur leurs concessions. L’auteur et les raisons de ces jets de pierres restent pour le moment inconnus. Le mercredi 11 janvier 2017, la rédaction locale de Guinéenews s’est rendue sur les lieux pour toucher du doigt cette triste réalité que vivent les populations de Doghol.

Dans le village, jadis paisible, la consternation se lit sur les visages. Assis sous un manguier au cœur de cette localité, quelques notables procèdent à des invocations divines pour tenter de mettre fin à ce phénomène surréaliste.

L’observation montre que ce sont des blocs de pierres de couleur rouge, de tailles et de masses variables (certains blocs pèsent jusqu’à 2 kg) qui chutent sur les maisons.

Sur ce phénomène mystérieux, le chef de secteur, Thierno Yaya Barry explique comment ils sont attaqués. «Depuis 5 jours à partir de chaque 19 heures, nos maisons font l’objet de jets de pierres. Les pierres ne proviennent pas du ciel mais du sol. Nos murs, tôles, manguiers constituent les ciblent privilégiées de ces attaques. Au second jour, nous avons déployé des jeunes autour du village pour localiser l’auteur des jets mais personne n’a été vu. En dépit de leur vigilance, les attaques aux pierres n’ont pas cessé. Lorsqu’elles commencent, les femmes s’enferment dans les maisons et nous les hommes, on s’abrite contre les troncs des manguiers pour observer la chute des pierres sur les toits. Ce phénomène est une première chez nous, il nous terrorise », a déclaré avec un air plein d’inquiétudes.

Le chef de quartier a, quant à lui, annoncé avoir pris certains dispositions en vue de pouvoir enrayer ce mystérieux phénomène. «Lorsque j’ai été saisi, j’ai alerté les 32 policiers communaux mis à notre disposition pour surveiller la localité. Mais malgré cette surveillance, les jets se poursuivent. Nous avons immolé le mardi 10 janvier 2017 un bœuf en guise de sacrifice puis procédé à la lecture de Coran. Afin d’implorer le Tout Puissant Allah pour que cessent ces jets de pierres », a confié Thierno Amadou Tafsir Diallo, le chef de quartier.

En termes de bilan de ces attaques, il faut souligner que personne parmi les habitants n’ont été pour le moment blessée encore moins les animaux domestiques. Par contre, des impacts de pierres ont été constatés sur des tôles de maisons dont certaines sont transpercées. L’on remarque également des stigmates sur des murs ainsi que sur des troncs d’arbres.

En attendant une explication rationnelle ou scientifique sur ce phénomène, les populations sont partagées sur ses causes possibles. Certains avancent une explication divine, d’autres accusent les génies d’être l’auteur de ces jets.