Dans la nuit du samedi à dimanche dernier, une famille a été la cible d’une attaque à main armée dans le village de Seydè, situé à moins de 6 km de la commune urbaine de Dalaba.

Les présumés malfrats étaient à la recherche d’un homme d’affaires possédant une dizaine de camion remorque. N’ayant pas trouvé ce dernier, ils ont tiré à bout portant sur ses parents sur qui ils avaient pris de l’argent et d’autres biens avant de prendre la poudre d’escampette.

Joint au téléphone par votre quotidien en ligne Guinéenews, la victime explique les circonstances de l’attaque. «C’était aux environs de 23H qu’un groupe de personnes ont fait irruption dans notre concession. Ils ont défoncé la porte et se sont croisés avec ma femme au salon. L’un d’eux a braqué son arme sur elle et lui a demandé où j’étais. Ma femme a répondu que je suis sorti et ils l’ont intimé de donner l’argent. Entretemps mon petit frère est sorti. Certains se sont dirigés vers lui. Ils ont pris l’argent qu’il avait en sa possession. Pendant ce temps, d’autres ont pris des téléphones portables, la grande télé et d’autres objets », nous a confiés M. Diallo au bout du fil tout en précisant que la majorité des bandits dont il ignore le nombre exact, était cagoulé.

Poursuivant le récit de cette odysée, Mamadou Diallo ajoute qu’en sortant de sa maison, les présumés bandits ont tiré sur son père (au niveau de la cuisse) et sur sa maman (au genou). «Mes parents se trouvant dans la maison d’à coté, ayant entendus les bruits, sont sortis pour voir ce qui s’y passait. Mais, les malfrats avaient déjà commis leur forfaiture en tirant sur eux. Dieu merci, ils sont en vie », a-t-il relaté.

Ses deux parents, après avoir reçu les premiers soins à l’hôpital préfectoral de Dalaba, ont été aussitôt évacués à Conakry à l’hôpital sino-guinéen où ils reçoivent des soins plus appropriés.

A préciser que Mamadou Diallo n’y était pas lors de l’attaque. Il précise qu’il était rentré mais ressorti aussitôt. «Peut-être que les bandits m’ont suivi », suppose-t-il.

Parlant des secours, Mamadou Diallo a précisé qu’il a appelé les forces de l’ordre dès qu’il a appris la nouvelle. « Malheureusement, ils étaient tous injoignables. Le seul agent que j’ai pu joindre, m’a répondu qu’il est dans une boîte de nuit et qu’il ne pouvait rien faire en ce moment », regrette la victime.

Pour le moment les assaillants restent introuvables. Il précise par ailleurs que ce n’est pas la première fois qu’il reçoit une visite inopinée de ces malfrats.