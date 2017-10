Insécurité : un véhicule et plus de 20 millions GNF emportés par des coupeurs de route entre Gueckédou-Kissidougou

Les coupeurs de route viennent encore de faire parler d’eux en région forestière. En effet, dans la nuit du samedi 21 à dimanche 22 octobre, c’est un véhicule de transport en commun immatriculé RC 8593, en partance pour Conakry qui a été attaqué aux environs de 00 heure sur l’axe Guéckédou-Kissidougou. (image d’archives)

Sur les circonstances de cette attaque, Alexis Kolié, journaliste à la radio Zaly Liberté Fm de N’Zzérékoré et qui partait pour une formation à Conakry explique: « c’est à la sortie de Guéckédou, entre la partie non bitumée et le goudron que nous nous sommes fait attaquer par un groupe de bandits armés qui nous suivait. Ils ont obligé le chauffeur de s’arrêter et ce dernier à automatiquement obéit. On n’a fait descendre tous les passagers et certains qu’on considérait comme étant plus valides et susceptibles de résister, ont été ligotés. Ils nous ont retiré nos téléphones et de l’argent, plus de 20 millions de francs guinéens avant de partir avec le véhicule et nos bagages. »

Notre confrère ajoute qu’ils (des passagers NDLR) sont restés ligotés jusqu’au petit matin. À l’en croire, la plupart des passagers sont des étudiants et commerçants.

Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, le chauffeur était en route pour Guéckédou pour faire, dit-on, la déclaration au niveau de la police et les passagers, quant à eux, sont à l’attente d’un autre véhicule pour continuer ou retourner.

L’insécurité est devenue monnaie courante en Guinée et plus particulièrement en Guinée forestière où des hors-la-loi règnent en maîtres absolus sans être inquiétés. Du côté des services de sécurité, l’on parle de manque de moyens logistiques et d’insuffisance en termes d’effectif.

Nous y reviendrons…