La recrudescence du phénomène d’insécurité a encore refait surface à Kindia où les citoyens vivent désormais, la peur au ventre. Dans la cité, les bandits de grand chemin continuent de régner en maîtres absolus au grand dam des forces de l’ordre.

L’une des victimes de ces malfrats, c’est Mariam Siré Diallo, journaliste à la radio Sabou Fm. Elle a été la cible d’une attaque de bandit à Yabara, un des quartiers de la commune urbaine.

Interrogée, la victime Mariam Siré Diallo explique : « c’est le mercredi matin vers 7h30 lorsque je quittais mon domicile pour aller m’enquérir de l’état de mon enfant chez ma maman, il y a un motard qui m’a suivi. Il m’a demandé, madame taxi ? Mais puisque j’étais déjà arrivée, je ne lui ai pas répondu. Et subitement, il est venu me donner un coup de pied qui m’a renversé. Avant que je ne me relève, il a tiré mon sac où j’avais une somme de 4 millions GNF plus mes téléphones, mon badge et autres objets. J’ai juste vu qu’il était sur une moto TVS de couleur bleu et il portait deux chemises. Je n’ai pas pu lire la plaque d’immatriculation. L’argent qui était dans mon sac appartient à un commerçant qui devrait ce jour même recevoir son dû.»

A la suite de cette agression, Mariam Siré Diallo explique qu’elle est allée faire une déclaration au niveau de la gendarmerie qui lui aurait demandé de patienter, le temps pour celle-ci de mener des enquêtes.

Quoiqu’il arrive, avec cette agression, le débat sur la question de l’insécurité est de nouveau relancé et surtout lorsque les forces de sécurité sont taxées de passivité face à ce phénomène.