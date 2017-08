Inondations à Freetown: la Présidence guinéenne offre de l’argent et d’importantes quantités de vivres aux sinistrés

Suite aux pluies torrentielles et les coulées de boue qui en ont suivies, plusieurs quartiers de la capitale Freetown ont été sinistrés. Devant cette catastrophe naturelle, la Présidence de la République de Guinée a décidé de faire un don d’urgence aux victimes. Cette aide de la Guinée est composée de 200 tonnes de riz et de 100 mille dollars US. L’annonce a été faite ce mercredi 16 août à la télévision nationale.

Le lundi 14 août dernier, la haute banlieue de Freetown a été envahie par des pluies torrentielles qui ont fait des dégâts matériels importants. Le bilan humain est très lourd. Selon des chiffres provisoires, il y a à date 312 morts, mille portés-disparus et 2000 sans-abris. Suite à ce drame, le président Alpha Condé et président de l’Union Africaine s’est rendu en personne sur les lieux mardi pour apporter sa compassion au président Ernest Bai Koroma et à son peuple.

La Guinée pourrait apporter à la Sierra Leone d’autres dons, puisque ce premier geste fera suite à un autre dès que la présidence de la Sierra Leone exprimera ses besoins. Et l’Armée guinéenne serait en train de s’organiser, apprend-on, afin d’apporter son aide au peuple sinistré de la Sierra Leone.