En marge de la tenue du sommet panafricain sur les énergies renouvelables, 19 projets ont été retenus au terme du Conseil d’administration. C’était en présence du président Alpha Condé, de son homologue tchadien, Idriss Déby et de la ministre française de l’écologie, Ségolène Royal.

Concernant la Guinée, le ministre de l’énergie, Cheick Taliby Sylla, détaille les quatre micro-barrages choisis dans le cadre de l’initiative des énergies renouvelables de l’Afrique.

« En Guinée; quatre projets ont été finalement choisis dans les quatre régions. Bagata en Moyenne Guinée, Foko dans Molota à Kindia en Basse Guinée, Fouguiya- Banko en Haute Guinée, ça fera un barrage entre 7 à 11 Mégawatts et Louckoua en Guinée forestière, qui fera 11 Mégawatts. Au total, on aura dans les environs de 45 Mégawatts supplémentaires qui vont permettre d’alimenter non seulement les zones rurales mais les villes traversées en faisant l’interconnexion. L’intérêt dans tout ça, c’est qu’il y a d’autres lignes d’interconnexion qui vont être construites et on pourra toujours construire des postes d’interconnexion avec ces micro-barrages pour pouvoir renforcer davantage la fourniture de l’énergie dans toutes ces zones-là », a-t-il martelé.