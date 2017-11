Inimitié entre la presse et forces de l’ordre: l’appel du RPG

Au cours de son assemblée hebdomadaire de ce samedi 4 novembre à Gbessia, le RPG Arc-en-ciel, parti au pouvoir, a affirmé, à travers une déclaration dont Guinéenews s’est procuré copie, ses regrets face à ce qu’il appelle la ‘’propagation des fausses rumeurs’’, préjudiciables à la paix sociale dans le pays.

Dans la même logique, Lansana Komara, le Secrétaire administratif du parti, a, au nom de Direction national du RPG, invité les citoyens à ne se fier que des sources officielles qui leur sont données avant de leur demander à soutenir le chef de l’Etat, Alpha Condé.

Par ailleurs, le RPG a exhorté les journalistes à plus de professionnalisme, au respect de l’éthique et de la déontologie de leur métier, ceci afin de contribuer à la construction d’une Guinée unie et démocratique. « Le journaliste doit savoir que la presse peut servir la cause de la nation tout comme elle peut la desservir», a-t-il rappelé.

Pour finir, Lansana Komara a appelé les hommes de médias et les forces de maintien d’ordre à une bonne collaboration et au respect strict des règles démocratiques.

Lire vidéo: