Informatique : Milo Tek ouvre ses portes en Guinée  

Samedi 09 décembre, dans un réceptif hôtelier de Conakry, Mouslihou Diallo, IT entrepreneur guinéen résident au Canada, a exposé sur Milo Tek. La naissante entreprise qu’il a présentée en présence de professionnels, de chefs d’entreprises, de cadres de structures étatiques et d’entreprises privées, se veut un ensemble de solutions informatiques et réseaux pour les professionnels. « On est capable d’accompagner nos clients dans tous les domaines… », assure Diallo.

Milo Tek, basé à Koloma, propose en effet des solutions informatiques pour les entreprises souhaitant optimiser leur productivité en utilisant le savoir-faire de ses experts. Les experts, Mouslihou Diallo en est un. Fruit de l’Université Gamal Abdel Nasser, il a fait des études en architectures logicielles et intelligence artificielle en France où il a travaillé pour plusieurs entreprises avant de rejoindre le Canada où il travaille actuellement pour un groupe financier.

Forts de leurs expériences diversifiées et de leur qualification, Mouslihou Diallo et ses collaborateurs ont des solutions pour tous : TPE, PME ou autres structures. « L’avantage qu’on a c’est qu’on a une partie qui est basée au Canada et une autre aux Etats-Unis. Et toutes ces branches appuient Milo Tek Guinée », a-t-il indiqué.

Services de consultation en sécurité électronique et d’administration en ligne, construction de Data center, stockage et sauvegarde de données électroniques, implémentation de Big Data avec Hadoop Cloudera et Hortonworks, gestion des sinistres et récupération de base de données, développement d’applications PC et Web, formations en nouvelles technologiee… la liste des services proposés par Milo Tek est longue. « Il y a certainement des entreprises qui proposent les mêmes choses, mais la qualité du travail diffère. En amont, nous faisons souvent des audits afin de proposer des solutions qui conviennent aux besoins du client », indique Mouslihou Diallo.

Des exemples de solutions ont été exposés par le co-fondateur de Milo Tek. Entre autres, une plateforme de financement participatif appelée Milo Financement, GTV1 box qui est une application mobile qui permet à la diaspora guinéenne de suivre en direct les émissions du continent africain.