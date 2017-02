La COSATREG ne s’est pas fait entendre au sujet du décret de ce vendredi qui institue une indemnisation de départ à la retraite équivalant à 2 mois de salaire pour tous les fonctionnaires et contractuels permanents de la Fonction Publique. La question qui se pose est de savoir si c’est 2 mois de salaire indiciaire ou de salaire avec primes réunis.

Le sujet est important, vu ce qui se passe à la direction nationale des retraites et pensions. On reviendra sur le sujet. Pour l’instant, il faut dire que le travailleur guinéen connait très mal comment évolue ses avancements et indemnité.

Nous étions membre d’une commission d’auto-évaluation et on est tombé sur un cours de législation et sécurité de travail. A cette époque, dans toute la Guinée, il n’y en avait que deux qui donnaient ce cours jamais enseigné dans ce pays. Le zig qui donnait ce cours à Ratoma et celui qui le dispensait à Donka fument toujours, l’un à la RTG, l’autre dans un lycée de Belle-vue.

On a retenu ce jour que le travailleur qui doit faire valoir ses droits à la retraite toucherait 80% de son salaire indiciaire, c’est-à-dire déshabillé des toutes les primes et autres. Mais dans ces années-là, le salaire indiciaire était si faible qu’il faisait pitié. Avec la grille sophistiquée qui a causé des remous indescriptibles, il faut encore faire cours aux retraités qui, soit dit en passant, sont les plus têtus et entêtés que jamais. A les voir compter fébrilement leurs maigres sous comme les naufragés de la Fonction Publique, il y a de quoi être plus explicite.

Cette bouffée d’oxygène que vient d’envoyer Alpha Condé dans leur direction fait déjà non seulement des milliers de dizaines d’heureux, mais aussi des dizaines de milliers de mécontents, ceux qui sont partis depuis plus d’un an, or, ce décret ne concerne que ceux qui sont partis en décembre 2016. Mais, il faut se réjouir pour eux de cette avancée et tout cela parce que les syndicats ont su avec tact tirer les vers du nez au gouvernement. En attendant, on peut voir des sourires sur des visages pâles.