Les débats autour de l’amendement de certaines dispositions de la loi organique portant Code électoral et code des collectivités locales en République de Guinée continuent au parlement. Pendant ce temps, les préoccupations de nombreux militants des partis politiques portent sur la date des élections communales et locales. Au micro de Guinéenews, Dr Deen Touré de l’Union des Forces Républicaines (UFR) rappelle les responsabilités des uns et des autres.

« En ce qui concerne la date précise des élections, nous ne pourrons pas être déterminés tant qu’un certain nombre de contraintes ne sont pas levées. Il y a les contraintes juridiques au niveau de l’assemblée nationale. Cela concerne l’adoption du code des collectivités et aussi des lois électorales (le code électoral). Nous savons bien que le cadre de dialogue de 2016 a fait des recommandations au parlement et le débat est en cours », relève le président du groupe parlementaire alliance républicaine.

La session extraordinaire actuelle est consacrée exclusivement à l’examen des lois électorales et éventuellement le code des collectivités et le règlement intérieur de l’assemblée qui doit être adopté. Pour le député de l’UFR, à ces contraintes s’ajoutent celles d’ordre techniques et administratif qui relèvent de la CENI et de l’administration publique, qui doivent aussi être levées. « C’est quand tout cela est terminé que le chef de l’Etat va prendre un décret pour convoquer les électeurs 60 jours avant le vote. Il ne faut pas oublier aussi qu’il y a des textes additionnels au niveau de la CEDEAO et de l’Union Africaine sur lesquels on doit se conformer en matière électorale. Quand on prend tous ces éléments en compte, on se dit que nous ne pouvons pas présager de la date des élections tant que toutes ces étapes ne sont pas franchies », précise-t-il.

Pour ceux qui mettent le blocage actuel du processus électoral au compte des acteurs politiques pour avoir focalisé le débat sur le vote du code électoral, Dr Deen répond : « Le blocage ne se situe pas seulement au niveau des acteurs politiques. Ce sont des contraintes que la CENI elle-même a soulevées dont les contraintes au plan de la loi qui sont en ce moment dans le travail de l’assemblée nationale. C’est pour toutes ces raisons que la session extraordinaire est convoquée pour le débat parlementaire. Et là personne ne peut le présager du résultat. Il y aura le débat et finalement, on va se mettre d’accord sur une loi qu’on va adopter. Quand cela sera fait, c’est une page du travail pour la CENI ».

S’agissant des contraintes administratives et financières, le député met au compte du système administratif et de l’organisation de la CENI elle-même. « C’est en dehors du parlement. Au plan de la loi, peut-être, on pourrait être prêt pour ce mois de février. Ça dépend. Nous avons quinze jours pour le faire. Dons je pense que les élections auront lieu en 2017. On ne peut fixer aucune date quand on n’a pas fini de lever toutes ces contraintes et que la CENI ne se soit pas approprié des nouvelles conditions. Ce n’est pas la question des acteurs politiques. C’est devenu une question commune », estime Dr Deen Touré.