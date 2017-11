Incendie dans un dépôt de carburant à Conakry : Les précisions de la présidente de la délégation spéciale de Kaloum

Intervenant à la rencontre de concertation entre le ministre de l’Aménagement du territoire et de la Ville et les élus locaux de Kaloum au tour du projet « Vision Conakry 2040 », la présidente de la délégation spéciale de Kaloum, a commencé ses propos par annoncer et déplorer l’incendie qui a fait, selon elle, « 3 morts et 12 blessés graves, admis à l’hôpital Ignace Deen », avant de revenir sur les circonstances de cet incendie.

« Je m’excuse du retard. Je commencerai par déplorer le drame qui vient de se passer dans ma commune, l’incendie au dépôt de carburant qui a fait 3 morts et 12 blessés. Je viens de l’hôpital où les blessés sont admis », a annoncé Hadja Makhadi Camara.

Interrogée par la presse au sortir de la rencontre, la présidente de la délégation spéciale de Kaloum est revenue sur les circonstances de ce drame. « Selon ce que j’ai appris sur place, il semble qu’il y a eu des fuites au niveau du tuyau par le quel le gasoil sort et va directement vers la mer. Les enfants qui ont constaté ces fuites se sont mobilisés en grand nombre dans le but de voler du gasoil. Il semble qu’ils possédaient des chiffons à l’aide desquels ils ont réussi à remplir quelques bidons. Selon les explications des brulés qui sont à l’hôpital, il y a l’un des amis à eux qui est venu pour leur réclamer sa part. Ce que ses amis auraient refusé. Face à ce refus, leur ami aurait dit, si vous ne m’associer pas, je vais vous brûler tous. Voilà un peu comment les brulés vivants nous ont racontés les choses ce matin. Personne ne doit d’abord prendre ces explications en compte car, les services compétents sont en train de faire leur travail », a-t-elle expliqué.

Et de préciser : « C’est le gasoil qui a fait ces dégâts. Imaginez si c’était de l’essence, ce qu’allait devenir Kaloum aujourd’hui. C’est pourquoi je demande à la population de Kaloum de s’en méfier, car la vie n’a pas de prix. Ce qui vient de se passer est regrettable et nous ne pouvons que sensibiliser les populations. Je suis aujourd’hui triste et en même temps inquiète pour mes populations ».