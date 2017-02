Suite au grave incendie provoqué par un entrepôt illicite de barils d’essence il y a 24 heures dans un magasin, sis au quartier Salamani, non loin du marché grand Dibida de Kankan, le gouverneur de région est monté au créneau ce mercredi 15 février 2017 pour interdire, à compter de ce jour, la vente de carburant dans des bidons et fûts.

C’est au cours d’une réunion d’urgence qui a regroupé ce matin les gérants des stations-services, des autorités locales, responsables des services de sécurité élargie aux journalistes, que le général Mohamed Gharé. Outre cette mise en garde du gouverneur aux gérants des stations-services qui sont accusés à tort ou à raison d’entretenir le trafic illicite de carburant et les spéculations, le gouverneur Gharé a de facto instruit les préfets de la région à veiller scrupuleusement au respect de cette décision.

Profitant de l’occasion, Mohamed Gharé a instruit aux services de sécurité de Kankan, de rechercher et d’arrêter le propriétaire du magasin où étaient gardés les barils d’essence à l’origine de l’incendie d’hier mardi. En plus, le général Gharé a menacé de faire entendre le magasinier et les pompistes qui ont servi l’essence. Car, ceux-ci sont accusés d’être à l’origine de ce sinistre qui s’est produit au grand marché Dibida.