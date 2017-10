Inauguration d’un poste de gendarmerie à Tangaly: le Gal. Baldé siffle la fin de la réaction pour les malfrats

Située à 40Km de Tougué-centre et à 45Km de Labé, la commune rurale de Tangaly est désormais dotée d’un poste de gendarmerie territoriale. L’inauguration de l’édifice flambant neuf a été faite le lundi 16 octobre, a constaté la rédaction locale de Guinéenews à Tougué.

L’édifice dont la pause de la première pierre a eu lieu le 26 juin 2015 a été construit en 5 mois grâce aux bons offices du général Baldé, fils de Tougué. Cette bâtisse comprend 7 compartiments, des douches internes, un magasin, deux locaux servant de garde à vue, et tout entouré par une cour. Le coût de réalisation de cet édifice n’a pas été dévoilé.

La cérémonie inaugurale a connu la participation des autorités régionales, préfectorales, sous préfectorales, des officiers du haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire ainsi que des milliers de citoyens de Tougué.

A cette occasion, plusieurs discours ont été prononcés. Après les souhaits de bienvenue du maire de la CR de Tangaly, le commandant de la gendarmerie de Tougué, le préfet, le gouverneur de la région ont, tour à tour, exprimé leur satisfaction et leur satisfaction par rapport à la réalisation de cette infrastructure.

Les autorités locales de Tougué ont mis à profit l’occasion pour faire de l’insuffisance notoire de gendarmes au niveau de la localité avant de solliciter la construction d’autres postes de gendarmerie dans les autres communes.

Dans son intervention, le général Ibrahima Baldé, Haut commandant de la gendarmerie nationale et Directeur de la justice militaire a mis en garde les malfrats et leurs complices. «A partir de maintenant, nous ne tolérerons plus les voleurs de bétails et autres malfrats. Quand on te prend et que tout le monde reconnait que tu es malfrat, on va te poursuivre en justice. Que tu sois gendarme, autorité ou n’importe qui, si tu libères un malfrat, tu seras demi de tes fonctions et poursuivi en justice. Que les éleveurs sachent que nous sommes avec eux. Nous allons les soutenir», a prévenu le général Ibrahima Baldé.

A noter que pour faciliter le travail des gendarmes en poste à Tangaly, une unité informatique et des engins roulants ont été mis à leur disposition.