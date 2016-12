Trois mois après sa signature, l’accord politique inter guinéen peine à s’appliquer. Ce mardi 27 décembre, les leaders de l’opposition se sont retrouvés au QG de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) à Hamdallaye-CBG pour discuter de la problématique.

Au sortir de cette rencontre, le porte-parole de l’opposition, Aboubacar Sylla, a regretté ce retard : « Nous avons formellement regretté les nombreux retards qui commencent déjà à émailler l’application des dispositions de cet accord. D’abord, le comité de suivi a commencé à se réunir plus d’un mois après la signature de l’accord. Ensuite la transmission par le ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation a pris un grand retard. Au niveau du premier chronogramme de l’Assemblée nationale sur la session budgétaire nous avons inscrit l’examen du code électoral pour le mois de novembre. Mais nous n’avons reçu ce document qu’en mi-décembre. Ensuite l’Assemblée a reçu une version erronée du code électoral par rapport au consensus qui s’était dégagé lors du dialogue. »

Malgré la correction du projet du code électoral préalablement transmis à l’Assemblée nationale, des problèmes ont persisté quant à l’examen de cette loi conformément à l’accord du 12 octobre 2016. L’opposition accuse des députés de la mouvance présidentielle : « Ces derniers jours, il y a eu des députés de la mouvance présidentielle, qui se trouvent au bureau de l’Assemblée nationale, au niveau du groupe parlementaire RPG Arc-en-ciel, on a senti des velléités pour remettre en cause les dispositions du code électoral relatif au mode d’élection des présidents des conseils de quartiers et des districts. »

Heureusement, dit-il, tout est entré à l’ordre. Mouvance et opposition auraient même trouvé un consensus pour le vote en faveur du code électoral modifié : « Aujourd’hui, les choses, semble-t-il, commencent à entrer dans l’ordre. Je crois qu’au niveau de l’Assemblée nationale, il y a un consensus qui est en train de se dégager pour que ce texte soit voté avec la majorité requise, c’est-à-dire les 2/3. Nous sommes convaincus qu’avec les 90 députés du RPG Arc-en-ciel et des libéraux démocrates, on n’aura aucun problème à obtenir les 76 députés. »

Aboubacar Sylla regrette aussi le fait que les élections communales ne pourront pas avoir lieu en février, comme indiqué dans l’accord politique. Car après son adoption le 3 ou le 4 janvier 2017, il faut que le texte soit renvoyé à la Présidence qui le transmet à la Cour constitutionnelle.

Après avoir donné son aval, la Cour constitutionnelle va renvoyer le texte à la présidence de la République pour sa promulgation. Pour convoquer le corps électoral, le président de la République devra le faire à 60 jours du scrutin.

Voir lien vidéo : : https://www.youtube.com/watch?v=Eo1aUd4dqHE

Avec Nassiou Sow !