Imbroglio au Kenya : pourquoi le silence de l’UA est si pesant ?

Ce qui se passe au pays du père de Barack Obama et ça veut dire ce que cela veut tout dire, montre que l’Afrique a encore du chemin à faire pour la démocratie et le développement. Le défi que le continent s’est fixé pour l’émergence s’éloigne. Cela pourrait se concevoir mais que le silence général de l’Union Africaine soit si pesant, cela ne peut que conforter ceux qui pensent que le continent n’est pas prêt de sortir de l’auberge et qu’il n’a pas envie d’entrer dans l’histoire.

Les élections présidentielles en Afrique n’ont jamais connu des prémices de distorsions et de contradictions aussi évidentes avant le déroulement d’un vote et qui se sont déteintes et matérialisées sur le résultat final comme cette élection du Kenya.

Le responsable des opérations du service informatique de l’élection a été retrouvé mort de mort violente, parce qu’il aurait averti ses pairs qu’il y a eu piratage dans le serveur central. Les observateurs internationaux ne se sont même pas donné la peine de vérifier les choses. Pendant le scrutin, les sondages donnaient un score serré entre Uhuru et Odinga, mais au décompte final dans des conditions tronquées, la différence dépassait un million de voix. Là, encore, les observateurs internationaux ne se sont pas donné la peine de confronter les PV papiers des bureaux de vote et les résultats électroniques, bien qu’ils aient été au courant de la rumeur d’un piratage informatique, mieux, la CENI n’a pas donné l’occasion à la Cour Suprême de vérifier et confronter les résultats pour se déterminer. Cette cour a logiquement, conséquemment et honorablement annulé le scrutin. Quelle probité morale et intellectuelle! Quel autre exemple rencontrer sur le continent dans les prochaines décennies ?

Depuis, la Cour Suprême du Kenya est l’objet d’attaques tous azimuts du camp du pouvoir, y compris la menace de mort sur David Maraga, le président de ladite institution.

Même si les pressions discrètes existent pour empêcher Uhuru Kenyatta de toucher à l’intégrité physique des membres de la Cour, on ne peut s’empêcher de parler du silence coupable des observateurs internationaux et comme ces observateurs aux lunettes anti-éclipse n’ont rien vu et dit, l’Union Africaine garde aussi le silence, de peur d’être obligée de mettre la main à la caisse pour refinancer l’élection, à moins que la décision honorable et courageuse de la Cour Suprême du Kenya n’ait coupé le sifflet à de nombreux présidents qui font ou qui veulent faire la même chose que Uhuru

Quoi qu’il en soit, la décision a été actée, l’élection du Kenya est annulée. Ce qu’il faut craindre, c’est la période incertaine qui va suivre si l’élection ne peut pas se dérouler le 17 octobre comme prévu. Déjà, tout le monde s’accorde à dire qu’elle ne pourra pas avoir lieu à la date indiquée, aucun camp n’est préparé à cela. Aux dernières nouvelles on nous apprend que le scrutin est reporté au 28 octobre. Les autres candidats malheureux autres que Odinga aimeraient participer à cette réélection en toute légitimité, d’autant que la magouille a été constatée, elle a vicié tout le processus. Il se peut que ces candidats malheureux obtiennent des suffrages plus reluisants pour changer la donne politique du pays.

Reprendre ces élections à zéro signifie un casse-tête pour tout le monde. Quelle solution pourrait apporter l’UA ? N’y –a-t –il aucun risque au-delà du 28 octobre ?

Uhuru a l’occasion et l’autorisation de rester au pouvoir comme Kabila si cette élection était ajournée à la date butoir ?

Quoi qu’il arrive, cette courageuse décision de David Maraga doit être saluée puisqu’elle met dans les petits souliers bien des présidents des Cours suprême et constitutionnelle du continent.