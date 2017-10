Imbroglio à la FEGUIFOOT : quand la FIFA change le fusil d’épaule

La FIFA encouragerait des poursuites judiciaires de la Guinée contre Salifou Super V, Blasco Barry et Morton Soumah. Une première ! Ça va faire jurisprudence, puisqu’on n’a pas entendu ça auparavant.

La FIFA a toujours été allergique à l’immixtion de la politique des Etats dans le football, et cela, quelle que soit la mauvaise gestion des fédérations. Sauf respect pour Infantino, il n’était pas ignorant de ce qui se passait au sein des fédérations africaines qui se qualifiaient à la coupe du monde notamment dans la gestion des subventions de la FIFA, des primes, des revenus publicitaires et autres.

Hormis les pays du Maghreb, tous les pays africains au sud du Sahara ont connu des turbulences voire des scandales pendant les phases finales de la coupe du monde, ce qui n’est pas fait pour favoriser les performances des équipes en question.

On va le redire. En 2006, alors que la Guinée avait survolé sa poule en battant la Tunisie, la Zambie et l’Afrique du sud pour être en quart pour retrouver le Sénégal, il s’était passé deux choses auxquelles personne n’avait semblé s’intéresser, à commencer par la presse sportive guinéenne présente au Caire : la Guinée s’était qualifiée le doigt dans le nez dans sa poule alors que le Sénégal avait trimé et sué de toutes ses eaux pour venir à bout des Ghanéens. Avec 24 heures de repos de plus que leurs adversaires sénégalais, le paiement des primes avait été sujet à tiraillement pendant toute la nuit. Pour mémoire, le paiement de ces primes avait été discuté et réparti avant de partir pour le Caire. Le paiement devait se faire immédiatement après chaque victoire ou nul et à chaque étape. On n’a pas compris pourquoi le paiement de la prime de qualification pour le quart de finale a été un sujet de discussion jusqu’à l’aube, et personne ne le dit, on dirait que l’omerta est toujours de concert.

C’est donc un syli composé de joueurs ensommeillés qui se sont trouvés en faces des Lions de la Téranga avec des jambes de coton et bien sur les talons. Les spectateurs avaient pensé que le Syli allait se lancer à l’assaut des Lions, que nenni, ils se sont contentés de jouer au milieu du terrain où Pascal s’est fait « cravaché » par un tacle croisé de Bouba Diop. En deuxième période, celui qui, sur le terrain, était le plus en verve et le plus dangereux, Pablo Thiam, celui qui avait la clé de la victoire du Syli fut remplacé au grand dam de certains téléspectateurs qui avaient vu dès lors la défaite du Syli. On a encore en mémoire les images de Pablo Thiam qui demandait à Patrice Neveu la raison de son changement. La sortie de Pablo Thiam tua le jeu guinéen et donna l’occasion aux Sénégalais de marquer un but assommant.

Naturellement, Patrice Neveu n’avait pas expliqué la raison de son changement mais on le saura plus tard : les Sénégalais lui avait posé la plus grande galéjade de sa carrière en lui promettant de devenir entraîneur des mêmes Lions. L’a-t-il été, on ne le sait pas jusqu’à présent, mais on gardera cela pour longtemps.

Ce qui est curieux dans cette affaire, il est temps de faire tous les audits, c’est que les collectes sur fond de mendicité faites pour forcer la main à toutes les sociétés, aux investisseurs privés, à tous les ministères et ceux qui ont besoin de pub ; les collectes organisées et médiatisées à grands battages par des journaleux alimentaires et griots rapportaient des centaines de millions, on croit encore qu’en 2006, la collecte avait engrangé plus de 650 millions de francs guinéens déclarés, on ne sait pas ce qui n’a pas été déclaré, surtout que certains donateurs mettaient des enveloppes sans spécifier les montants. Qui croit que la chèvre ne broute pas là où elle est attachée ?

Que leur vaudraient les victoires du Syli National jusqu’à même remporter la coupe d’Afrique des nations si tout ce pactole devait partir dans les primes des footballeurs ?

Occasionner la défaite du Syli rapporte gros, puisque le restant des primes non absorbé par la non qualification, personne ne sait si la totalité est reversée au Trésor, puisqu’à chaque qualification, une nouvelle campagne de collecte était organisée. Et l’escroquerie recommence. Un football qui veut aller de l’avant ne procède pas de cette façon.

C’est ainsi que fonctionne la FEGUIFOOT, c’est ce que la FIFA a fait semblant de ne pas voir depuis toujours, et quand ses subventions tombent, la gestion est encore plus cavalière. Les Etats n’ont pas de mots à dire dans cette gestion. Il ne faut pas que la politique se mêle du football.

Evidemment, les dirigeants de la FIFA ont raison de se prémunir. En laissant les fédérations gérer de façon opaque les subventions de la FIFA, une vache à lait inépuisable (qui produit 70 litres par jour) ceux qui ont la bouche pleine voteront toujours pour les mêmes, pour garder la bouche toujours pleine. Mais les politiques font tout pour ne perdre de vue ce qui se passe lors des congrès électifs pour renouveler les fédérations.

Seulement, quand un Etat se décide d’outrepasser les recommandations de la FIFA pour suspendre sa fédération, celle-ci monte sur ses grands ergots pour suspendre ce pays. Si on entend que la FIFA encourage Antonio Souaré d’engager des poursuites judiciaires contre les trois mousquetaires cités plus haut, on se demande si la FIFA ne veut pas d’une chose et de son contraire: Elle ne veut avoir affaire avec la politique et elle demande à la justice de cette politique de poursuivre ceux qu’elle a toujours protégé contre ces politiques, peut-être qu’on exprime mal nos pensées et que Infantino n’arrivera pas à comprendre ces propos. En plus, les poursuites judiciaires guinéennes correspondent-elles aux législations internationales, d’autant que beaucoup disent ne font pas confiance à la justice guinéenne, pauvre d’elle !

En surplus, les poursuites judiciaires pourraient-elles être enclenchées contre Salifou Super V, dans la mesure où il n’a pas été entendu par le comité d’audit? On est curieux de savoir comment ce comité d’audit est parvenu à la conclusion que Super V a détourné de l’argent alors qu’il n’a pas interrogé et confondu pour l’épingler. Et si, par-dessus le plancher, la FIFA envoie un courrier pour encourager les poursuites judiciaires, elle veut prendre parti de façon trop visible.

Si la FIFA veut aider la Guinée à se qualifier, elle doit tenir compte de tous les tenants et des aboutissants. Pour cela, elle doit écouter attentivement les deux parties.

En attendant qu’elle prenne connaissance du vrai problème guinéen, certains pensent que Salifou n’est pas innocent et Antonio n’est pas au-dessus de tout soupçon, et chacun des deux a sa part de vérité, même si la bascule est plus penchée d’un côté que de l’autre.

Reconsidérer l’audit, c’est aider à la qualification du football en Guinée et par ricochet à soigner tout le football africain.