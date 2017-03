Rémy RIOUX, Directeur Général de l’Agence Française de Développement (AFD)effectue une visite en Guinée du 1er au 4 mars 2017.A cette occasion, nous avons eu un entretien le patron de l'AFD.

Guinéenews© : Monsieur Rioux, vous êtes le Directeur Général de l’Agence Française de Développement. Vous effectuez un déplacement en Guinée du 1er au 4 mars, à Conakry et en Basse-Guinée. Pourquoi cette visite ?

Rémy Rioux : Je suis venu en Guinée à l’invitation du Président Alpha Condé. C’est avec un grand plaisir que j’ai accepté son invitation. Elle revêt une triple signification pour moi. Je rends visite au Président de la République. Nous allons parler du développement économique et social du pays et de l’approfondissement de la coopération entre la France et la Guinée à travers les projets que nous finançons.

Je viens également écouter, en la personne du Président Alpha Condé, le Président de l’Union Africaine. Les énergies renouvelables, le renforcement des institutions, la résilience face aux crises, les jeunes et l’éducation sont les priorités affichées de l’Union Africaine ; l’Agence Française de Développement peut mobiliser des ressources, financières et techniques, pour les réaliser. Notre priorité est de financer le développement de l’Afrique, de toute l’Afrique. Nous y consacrons tous les ans la moitié de nos engagements financiers. Nous partageons avec l’Union Africaine une vision de long terme et une stratégie cohérente à l’échelle du continent africain.

Troisièmement, je viens assister à une réunion importante de l’Initiative Africaine sur les Energies Renouvelables (AREI), dans la délégation conduite par la ministre Ségolène Royal, présidente de la COP21. Lancée en décembre 2015 à la COP21 à Paris par des bailleurs du Nord, elle a pour objectif de réunir 10 milliards de dollars, dont 3 milliards de la France via l’AFD, pour doter le continent de 10 GW de capacités supplémentaires d’énergie renouvelable d’ici à 2020, 300 GW d’ici à 2030. A peine deux ans plus tard, les premiers résultats sont là, avec un total de 108 projets représentant un investissement de 4,5 milliards de dollars et l’installation prévue de 5,7 GW d’énergies renouvelables. Les promesses vont être tenues et même dépassées. Le Président Alpha Condé va assurer la présidence de l’AREI. L’AFD y présentera des projets emblématiques, en cofinancement avec l’Union européenne.

Enfin, j’ai spécialement tenu à venir ici, à Conakry, rendre hommage au peuple de Guinée. Vous avez surmonté la crise Ebola avec un courage qui a suscité l’admiration de la communauté internationale et beaucoup marqué les esprits – l’un de nos collègues a même écrit un récit intense sur cette épreuve, intitulé Les forêts profondes. La reprise économique est là avec le retour d’une croissance élevée. Mais les défis sont importants, et l’AFD se tient à vos côtés pour que le pays puisse les relever.

Guinéenews© : Justement, quelle est l’actualité de l’AFD en Guinée ?

Rémy Rioux : Nous sommes présents depuis 1979 dans le pays. Nous finançons et nous apportons un conseil technique dans les domaines clés pour le développement du pays, en particulier le développement rural et local, l’énergie, et l’éducation. Concrètement, aujourd’hui, les projets que nous finançons font sortir de terre des pistes rurales, des systèmes d’irrigation, des écoles et des installations d’énergie renouvelable. Ils favorisent une riziculture génératrice de revenus pour l’ensemble de la filière. Ils renforcent le tissu des TPE/PME guinéennes par de l’investissement direct (à travers notre filiale Proparco) ou des garanties au système bancaire (60 millions d’euros de prêts ont été consentis au secteur productif à travers la garantie ARIZ, notre produit phare).

Dans les années à venir, nous allons renforcer notre coopération dans ces domaines. Ce sont 91 millions d’euros qui y seront consacrés à travers le Contrat de Désendettement sur la période 2016-2021. Notre objectif d’engagement annuel est de 60 millions d’euros à horizon 2020. La Guinée vient d’achever avec succès le programme du FMI. Les perspectives économiques sont bonnes.

Guinéenews© : Quelles sont les missions de l’Agence Française de Développement ? Comment les mène-t-elle à bien ?

Rémy Rioux : L’Agence Française de Développement est la banque de ceux qui n’ont pas de banque. Agence bilatérale, elle met en œuvre la politique de développement de la France. Avec un réseau couvrant 75 pays et les Outre-Mer français, elle finance et conseille les partenaires de la France dans leurs projets de développement à l’international, aussi bien les Etats et les administrations, que les collectivités locales, les entreprises et les ONG. Notre alliance stratégique avec la Caisse des Dépôts et Consignations permet de connecter solutions de financement du développement en France et à l’international. Nous avons engagé l’année dernière plus de 9 milliards d’euros dans les domaines de l’éducation, de la santé, des infrastructures durables, des énergies propres et abordables, du climat et de la biodiversité. Nos priorités sont la lutte contre la pauvreté, le développement de toute l’Afrique, le climat et les ressources naturelles, le financement non souverain. Nous allons investir dans de nouveaux domaines : la gouvernance, les industries culturelles, l’enseignement supérieur. A horizon 2020, nous aurons changé d’échelle pour atteindre 12 milliards d’euros d’engagement. Ce qui motive chacun de nos 2000 agents dans le monde, c’est d’accélérer l’action collective pour réaliser les Objectifs de Développement Durable. Pour ce faire, notre rôle, tel que nous le concevons, est de catalyser les efforts à tous les niveaux (local, national, international), de mobiliser tous les partenaires possibles, et de partager les solutions, du Sud au Nord notamment, qui nous mènent vers un monde durable qui offre des opportunités à chacune et chacun. « Un monde en commun » : c’est notre devise, c’est la dynamique dans laquelle nous inscrivons notre action et au service de laquelle nous nous mobilisons avec tous nos partenaires.

Je suis là pour dire avec force que la Guinée est un partenaire dans cette dynamique nouvelle. Un exemple : la rizi-pisciculture dans la forêt guinéenne est une expérience de gestion des communs dont nous nous inspirons pour mener des recherches et monter des projets. Le développement, aujourd’hui, ce n’est pas que financer des infrastructures, c’est construire des savoirs, des liens, et de la résilience, et des communs.

Propos recueillis par Amadou Tham Camara