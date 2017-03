Dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de fraternité existant entre la République de Guinée et la république sœur du Tchad, Son Excellence Idriss Déby Itno, Président de la République tchadienne, effectuera à compter du vendredi 3 mars 2017, une visite de travail et d’amitié à Conakry ,selon un communiqué officiel de la présidence guinéenne publiée cet après-midi.

La durée de la visite du président tchadien n'est pas précisée par le communiqué. Mais, il y'a eu un certain rapprochement entre les deux chefs d'Etat lors du passage de témoins à la tête de l'Union Africaine.

Les forces armées des deux pays sont présentes à Kidal au nord du Mali, pour une mission de maintien de la paix dans cette zone désertique disputée par des bandes islamistes et des sécessionnistes de l'Azawad.