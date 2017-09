Identification des réserves foncières de l’État: voici les statistiques pour la région de Labé

Dans le cadre de l’identification et de la sécurisation des domaines réservés de l’État, une opération relancée par Dr Ibrahima Kourouma, le nouveau ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, la représentation locale de ce département à Labé a déjà chiffré les domaines et parcelles concernés dans la région administrative. Selon le responsable du service régional de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, c’est en tout 78 domaines qui sont concernés, a appris Guinéenews.

De Labé à Mali Yembering en passant par Lelouma et Koubia, Ibrahima Kaba, le Directeur régional de la Ville et l’Aménagement du Territoire fait l’état des lieux : « Pour ce qui concerne la région administrative de Labé, les réserves foncières de l’État ont été répertoriées dans des tableaux. Donc, par rapport à ça, au niveau de la préfecture de Labé, j’ai pu recenser 28 domaines réservés pour l’État, la préfecture de Koubia 12, la préfecture de Mali 20, la préfecture de Lélouma 18. Pour Tougué, nous n’avons pas encore les statistiques, parce que notre représentant qui était là-bas est décédé et n’a pu être remplacé », a-t-il expliqué.

Parlant des particularités de ces 78 domaines de l’État, Ibrahima Kaba cite deux exemples préoccupants : « en ce qui concerne le cas de l’aéroport, il y a empiétement par-ci par-là. Ensuite, au niveau du domaine du centre de formation en élevage pour la Moyenne Guinée, appelé communément CFEL, les coutumiers s’étaient soulevés en disant que le domaine leur appartenait alors que le domaine est titré à l’État », précise-t-il.

Pour un début, le Directeur régional de la Ville et de l’Aménagement du Territoire opte pour une sensibilisation pointue du côté de Labé. « Par rapport au foncier dans la région administrative de Labé, comme je l’ai dit à la rencontre avec monsieur le ministre vendredi dernier, pour le cas particulier du Foutah, il faut une grande sensibilisation, une grande sensibilisation pour que l’anarchie cesse dans ce domaine-là. Pour exemple, je me suis levé ici, de Labé à Popodara, ça fait 17 kilomètres ; j’ai tout fait pour avoir un espace public entre Labé et Popodara, je n’ai pas pu. Après, j’ai commis la direction préfectorale de l’Habitat à cette tâche, de tout faire pour trouver quelque chose. Donc, il faut une large sensibilisation pour que cela cesse, pour qu’ils acceptent désormais d’aménager leur espace. », plaide Ibrahima Kaba.

Après la décharge de la Minière, le site de Kagbelen, les flancs du mont Kakoulima à Dubreka et Coyah, Ibrahima Kourouma a demandé aux représentants de son département de recenser tous les domaines de l’État à l’intérieur du pays.