Le projet du code électoral modifié devait être programmé pour son adoption lors de la dernière plénière de l’Assemblée nationale. Mais à la dernière minute, cette loi a été recalée pour la session extraordinaire du mois de février prochain. Le président de l’Assemblée nationale justifie ce décalage à cause du fait que les travaux au niveau de la commission chargée d’examiner cette loi ne sont pas finis.

Pour le président du groupe parlementaire Alliance républicaine, les modifications apportées à cette loi n’est pas conforme à la Constitution, puisque, dit-il, elle dessaisit les citoyens leur droit d’élire leurs responsables au niveau local : «Ce n’est pas seulement le RPG qui pense qu’il ne faut programmer ou ne pas faire passer la loi. Si ce code était passé nous allons voter contre. Pourquoi on vote contre ? C’est parce qu’il y a un conflit dans cette loi créé par la disposition n°2 du dialogue. Nous ne sommes pas d’accord avec ça parce que c’est contre la gouvernance citoyenne. Il y a eu en Guinée une loi qui a dessaisi la puissance publique de la possibilité de désigner les chefs de districts et de quartiers et a consacré leur élection par les citoyens. Est-ce qu’une autre loi peut venir pour dessaisir les citoyens de cette possibilité afin de les transférer à des partis politiques ou autre institutions qui ne sont que des associations aux propriétés d’un groupe d’hommes et qui ont leur façon de se diriger ? »

A en croire l’honorable Deen Touré, si le code passait, cela créera d’énormes difficultés dans la gouvernance locale : «Ça fera énormément des problèmes dans leur façon d’être désignés, d’être révoqués, remplacés, affectés. Si on donne la légalité à des personnes de ce genre, ils n’auront jamais de légitimité dans leur localité. » Voir Vidéo:https://www.youtube.com/watch?v=9eZif9A9BOQ&feature=youtu.be