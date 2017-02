Ibrahima Barry, l’un des 6 morts et quelques blessés graves lors de l’attentat du 29 janvier dernier au Centre culturel islamique de Québec, a rejoint sa dernière demeure ce lundi 6 février 2017 au cimetière de Sabou dans la commune urbaine de Mamou.



Lors de la prière funèbre à la grande mosquée de Almamya, les parents, amis et alliés ont rendu un dernier hommage au défunt. Alpha Ousmane Bah, de la délégation qui accompagne la dépouille, est revenu sur les circonstances de la mort d’Ibrahima Barry « Ibrahima s’occupait de l’enseignement coranique de nos enfants à Québec. Le jour de l’attentat, les membres notre association se sont donnés rendez vous chez Abdourahamane Camara un compatriote de Kindia qui organisait un sacrifice pour son papa qu’il vient de perdre. C’est après cette cérémonie, que Ibrahima Barry et Mamadou Tanou Barry se sont rendus à la mosquée pour la prière de Isha( la dernière prière du jour). Après la prière, c’est à la sortie qu’ils ont été attaqués et tués » explique t-il.



Elhadj Moustapha, celui qui a enseigné à Mamou Ibrahima Barry et tous ses frères le Coran a présidé à la prière funèbre.



A 17h, les autorités administratives et religieuses et les fideles musulmans de Mamou ont accompagné la dépouille au cimetière de Sabou pour son inhumation. Au cimetière, Elhadj Amadou Tidjane Bah l’imam de la mosquée de l’union musulmane a attribué le statut de martyr à Ibrahima Barry. Il a comparé sa mort à celle de Oumar Ibn Khattab le deuxième calife des musulmans après la mort du prophète Mouhammad (paix et salut sur lui) qui a été tué dans la mosquée pendant qu’il s’apprêtait pour la prière.



Ibrahima Barry était père de quatre enfants, soit deux filles de 13 ans et 7 ans, et deux garçons de 3 ans et 2 ans. Il était un ami proche de Mamadou Tanou Barry. Les deux hommes voyageaient souvent ensemble. Âgé de 39 ans, M. Barry travaillait comme informaticien pour Revenu Québec, selon l'Association des Guinéens du Québec. Il détenait également sa nationalité canadienne.

Qu’Allah accorde à Ibrahima Barry et tous les victimes de l’attenta le Paradis