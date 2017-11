Humour : Charlotte Ntamak à Conakry pour le festival « Univers des mots »

Comédienne et humoriste camerounaise, Charlotte Ntamak connue sous le nom est cette icône des scènes d’humour et stand-up mais aussi, vice-présidente du parlement du rire africain, présidé par Mamane en compagnie des humoristes Gohou Michel et Digbeu Cravate. Guinéenews© l’a rencontré ce vendredi 10 novembre à Conakry dans le cadre du festival « Univers des mots » qui promeut dans ses activités, l’écriture contemporaine.

« Je suis là dans le cadre du festival « Univers des mots » et je viens présenter mon spectacle « Don’t cry, stand-up », a-t-elle affirmé avant de préciser que son spectacle qui se tiendra dans la soirée du samedi 11 novembre au Centre culturel franco-guinéen, sera « purement humourique ».

La vice-présidente du parlement du rire, un espace qui offre un plateau pour les humoristes et stand-uppeurs africains, nous a parlé du contenu de son one-woman show : « ce spectacle parle de la femme et le titre « Don’t cry, stand-up » veut dire ne pleure pas, lève-toi. C’est un spectacle avec des maux de femmes, une vie de femmes qui raconte ce que le personnage (la femme) aurait voulu être, ce qu’elle est et ce qu’elle ne veut plus être, ce qu’elle espère et tout cela avec humour. Elle dénonce aussi sa jalousie maladive pour son homme, des Ong, des problèmes sociaux comme le manque d’hôpitaux en Afrique », précisera-t-elle.

Etant à sa première visite en terre guinéenne, Charlotte Ntamak nous a confiés qu’elle a découvert la Guinée par le biais du festival « Univers des mots ». Selon ses dires, « c’est une très belle aubaine de dire les mots mais aussi les maux de la femme. C’est très convivial », a conclu l’humoriste camerounaise.