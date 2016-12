Au sortir du point de presse organisé le lundi 26 décembre sur le festival de Fria “FRISTIVAL”, votre quotidien en ligne a recueilli l’avis des autorités présentes au présidium dont le ministre Gassama Diaby, Gnalén Condé, la préfète de Fria.

Pour Gassama Diaby, ministre de l’Unité nationale et de la Citoyenneté, les actions posées par Macka Traoré et sa structure démontrent que Fria peut compter sur le civisme et l’esprit patriotique de ses enfants et de tous les guinéens.

“C’est un esprit de solidarité que je constate. Je suis passé à Fria en ce moment difficile pour envoyer un signal de fraternité et de soutien à la population de Fria pour leur dire que nous sommes à leurs côtés et que le combat continu pour redonner à Fria sa dignité et sa fierté”, a-t-il fait comprendre.

Ensuite, ce fut au tour de la préfète de Fria, Hadja Gnalén Condé d’exprimer ses sentiments: “personnellement, je suis émue par l’engouement. Car, les gens sont venus de partout pour passer les fêtes de fin d’année à Fria. Cela veut dire que l’espoir est permis et que nous pouvons compter sur n’importe quelle personne voulant le développement de Fria”.

Poursuivant, la première autorité administrative a indiqué avoir apporté deux soutiens à savoir, un soutien moral et la sécurisation du festival, des festivaliers et leurs biens.

A titre d’informations, le FRISTIVAL est un événement organisé à Fria pour permettre à sa population de passer les festivités de fin d’année dans la gaieté. Son programme riche en prestations artistiques, établira une connexion entre les grosses pointures de la musique, de l’humour et la population de Fria qui depuis 2012, traverse des moments très difficiles à surmonter.