Au cours de la table ronde qui a réuni ce vendredi 23 décembre à Conakry quelques femmes leaders guinéennes et les candidates du concours Miss RTG 2017, votre quotidien Guineenews a tendu le micro à Aissatou Kourouma Miss Guinée Amérique du nord.

Toute souriante, elle nous a confié: “le but de ma visite en Guinée est de promouvoir l’art à travers l’éducation, la danse et la promotion de la culture guinéenne”.

Poursuivant, l’icône de la beauté guinéenne en Amérique du nord a expliqué comment elle compte s’y prendre pour réaliser son projet. “Je serai bénévole dans les écoles primaires et j’assisterai les enfants afin qu’ils se familiarisent avec la technologie qui aide à créer de l’art et de l’audio visuel. Je compte lancer une campagne de sensibilisation pour demander aux gens de promouvoir l’art dans les écoles primaires”, a-t-elle ajouté.

“J’ai pris contact avec une école de Dubréka et une autre dans la ville de Conakry. On va les visiter et mener des investigations pour qu’à mon retour l’an prochain, je puisse apporter tout ce dont ils ont besoin”, a indiqué la Miss Aïssatou Kourouma.

Pour finir, elle a fait savoir que la couronne dépasse le stade de la beauté physique. Et d’ajouter : “la couronne représente pour moi, le leadership de la femme guinéenne”.