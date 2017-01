Le premier classico de la saison entre le Horoya AC et l'As Kaloum, au compte de la quatrième journée de la Ligue 1, s'est soldé ce mardi par un match nul (1-1) au stade du 28 septembre.

Les deux buts du nul ont été tous marqués durant la seconde partie du match. C'est l'As Kaloum, plus dominateur, qui a ouvert le score à la 84e minute –Isalifou Baba Bangoura profite d'une erreur défensive pour marquer le but de la soirée – avant d'être rejoint par le Horoya dans le temps additionnel ( 90+4). Ocansey Mandela a marqué le but du nul.

Aucun du champion en titre et du vice-champion n'a donc réussi à faire la différence durant ce premier classico de l'année 2017. Peut-être un d'eux y parviendra au match retour. En attendant, il faut signaler que c'est le premier classico, mais surtout le premier match, du Franco-Congolais Théophile Bola en tant qu'entraineur de l'As Kaloum.