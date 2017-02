Dans la journée du 5 février 2016, le journaliste Elhadj Mohamed Koula Diallo a été froidement abattu par un inconnu, alors qu’il couvrait l’arrivée de l’exilé Bah Oury au siège de son parti, l’UFDG. Un an après, on ne sait toujours pas l’identité du tueur. En hommage au soldat de la plume, j’ai décidé de rédiger une lettre à un ami qui m’est proche.

Cher Elhadj,

Je t’écris cette lettre sans savoir si elle t’arrivera ou pas. Mais je t’écris quand même puisque, je n’ai pas de tes nouvelles depuis un an. Et cela m’inquiète. J’ignore où te trouver, ni ce qui t’es arrivé. Es-tu disparu à jamais comme Chérif Diallo d’Espace FM ? Es-tu à Dakar comme tu me l’avais promis la dernière fois ? Es-tu décédé comme le rapporte la presse ? Es-tu dans un lieu coupé de réseau ? Ou enfin es-tu pris en otage ?

Sérieusement, mon cher ami, je me pose toutes ces questions. Mais je n’ai personne pour me répondre. Pardon, si tu es vivant, pour l’amour de Dieu, fais- moi signe. Je n’ai pas besoin de longue explication. Je veux juste savoir si tu vis ou pas. En revanche, si tu as des soucis, je ne l’exclue pas aussi, tu peux brouiller toutes les pistes de ta cachette, mais dis-moi au moins, que tu vis, si c’est cela qui pourrait t’arranger. Sait-on jamais. Le reste, tôt ou tard, si le Bon Dieu nous prête vie, je saurais la vérité un jour.

Elhadj, c’est dur de perdre un ami, mais c’est plus dur encore quand tu le perds sans savoir comment. Réalises-tu la punition que tu m’infliges en disparaissant depuis un an sans laisser de traces ? Avant d’agir de la sorte, rappelle-toi de nos meilleurs souvenirs et de nos moments de galère. Nos galères ? On en a trop à se dire. Rappelle-toi, en février 2011, au terme du premier dialogue inter-guinéen, quand on était venu au palais vers 12h, je crois. On n’avait rien mangé, espérant que la clôture finirait tôt. Erreur. Puisque les acteurs ne sortirent de la salle qu’après minuit. Tout était noir au dehors. Malheur pour nous, les leaders partirent, un après un, nous laissant seul sans véhicule.

Déçu, fatigué et affamé, nous avions marché jusqu’à Donka. Là, on avait déplacé un taxi, qui nous déposa, difficilement, à Coza. A notre arrivée, aucune âme ne trainait au dehors. Pour nous soulager, nous achetâmes une miche de pain dans une boulangerie d’à côté. Aujourd’hui, quand je regarde le rétroviseur, je suis fier de nous. Ça été dur mais nous avons assumé jusqu’au bout. N’étant plus là, je ressens un vide pesant.

Te rappelles-tu, Elhadj, quand tu m’appelais au téléphone à 6h ? Soit pour me donner une primeur à recouper ou pour me demander l’actualité du jour. Laisse-moi te le rappeler. Quand tu m’appelais et que je ne décrochais pas, c’est mon grand défaut hélas ! Furieux, tu m’envoyais un texto peu amical. Quand, une heure après, je te rappelais, tu aimais souvent me dire au bout du fil en riant. « Un jour, Abdoulaye, tu te lèveras, tu trouveras que tout Conakry est parti. Tu verras qui viendra à ton secours ».

Te rappelles-tu, Elhadj, quand je m’apprêtais à aller en reportage à Womey, après les tueries de septembre 2014 ? Au départ, tu étais réticent, tu disais que c’était risqué. Mais je t’avais répondu qu’il fallait que quelqu’un parte. Pour ma sécurité, je t’avais donné les numéros de mes parents. Si le pire m’était arrivait, tu savais exactement qui joindre et que faire. Sur le chemin de l’aller jusqu’au retour, on échangeait des textos.

Elhadj, laisse-moi te faire rire, même si j’ai le cœur serré, à l’instant où je t’écris. Te rappelles-tu, quand je t’avais fait une blague, qui t’avait énervée, mais après tu avais ri aux éclats. C’était au lendemain d’une manifestation réprimée de l’opposition. Je t’avais parlé de la descente de huit gendarmes chez moi. « Attends, je t’enregistre », m’avais-tu dit. Tu voulais tellement mettre cette dépêche en ligne pour m’apporter ton soutien.

J’ai dit que huit gendarmes ont fait irruption dans ma chambre, ils ont continué au salon, ils ont fait le tour. Après, ils sont revenus vers moi. Ils m’ont regardé très mal, ils ont pris ma pâte dentifrice avant de me prendre congé. Ils ne m’ont ni frappé, ni insulté. « C’est tout », m’avais-tu demandé. J’ai éclaté de rire. Après, tu t’es tu un instant. 30 secondes après, tu as ri aux éclats. « Écris ça à Guinéenews et je reprendrai ça ».

Elhadj, te rappelles-tu la dernière fois quand on s’était séparé ? Ce jour-là, c’était un samedi, mais je ne réalisais pas que je ne te reverrais plus de ma vie. J’ai oublié la date exacte mais je sais que c’était au siège de l’UFDG en janvier 2016. A 13h, avant le discours de Cellou Dalein Diallo, je t’avais soufflé à l’oreille, qu’après le meeting, je partais à l’aéroport. Destination Kigali pour couvrir la participation du Syli au CHAN 2016.

Apparemment, tu étais aux anges. Tu m’as souhaité un bon voyage et un bon séjour. En réponse, tu m’avais annoncé, toi aussi, que tu t’apprêtais à aller à Dakar au chevet de ton père, souffrant. Voilà les derniers mots que nous avions échangés. Je me souviens encore, durant mon séjour à Kigali, on s’écrivait régulièrement. Même quand Bah Oury était rentré au pays après son exil, tu m’avais envoyé l’intégralité de son discours. C’était le 24 janvier 2016 à 15h 14. En te relisant aujourd’hui, j’ai les larmes aux yeux.

Elhadj, comme je n’ai toujours pas tes nouvelles, je t’explique comment j’ai appris ton décès. Décédé ou pas, je l’ignore. Dans la soirée du 5 janvier 2016, j’ai quitté mon hôtel avec mon ami Tata à Nyarutarama, c’est à Kigali. Nous partîmes à Kicukiro chez Sega, N’Diré et Korka. Ceux-là nous avaient invités chez eux pour déguster des plats guinéens.

En pleines causeries au salon, Ségah lit : « retour de Bah Oury : un journaliste blessé ». « Mohamed Diallo tué par balles », renchérit plus tard mon ami N’diré. Il lisait une publication de mon ami Bagnan Diallo. Quand j’ai jeté un coup d’œil, effectivement, c’était écrit noir sur blanc. Depuis, je ne savais si j’étais sur terre ou pas. Mes larmes ont coulé comme ça. Soudain, j’ai couru dans la chambre. Je me mis à pleurer. Ils sont tous venus frapper à ma porte, j’ai refusé de l’ouvrir. Ils ont forcé, forcé. Finalement, j’ai ouvert la porte. J’étais enveloppé dans le drap. Ils m’ont supplié. J’ai essuyé mes larmes.

Elhadj, si je t’explique tout ce qui s’est passé depuis ton décès, tu seras révolté et déçu. Dans l’émotion, la presse a organisé une marche de protestation, puis une journée sans médias, boycotté la couverture des activités de l’UFDG. Certains confrères ont mis ta photo comme leur profil. D’autres ont posté : « Je suis Mohamed Diallo ». Les jours suivants, les politiques ont demandé une minute de silence en ta mémoire.

Quand l’embargo a été levé contre l’UFDG, les politiques ont pris en otage les médias. Les deux camps de l’UFDG se sont rejeté la responsabilité. Pour sa part, la justice censée faire la lumière en toute sérénité, a plutôt contribué à enflammer au lieu d’apaiser. Un an après, on ignore toujours qui est le vrai tireur et quels en sont les mobiles.

Sincèrement, Elhadj, je pense que nos confrères ont péché dans le traitement de l’information. Il y avait tellement de journalistes au siège de l’UFDG, mais personne n’a eu l’idée de mener une enquête, de faire le grand zoom sur toi, de creuser les infos. Tout le monde s’est contenté de rapporter ta mort et les réactions qui ont suivi. Pourtant, en élucidant ta mort, ce serait la fin de l’impunité contre l’agression de la presse.

Elhadj, le seul motif de soulagement, la vérité est quand même bonne à dire, c’est que la salle de conférence de presse de la maison de la presse de Coléah est baptisée « Salle Mohamed Diallo ». Ta photo où tu portes une chemise rouge, est affichée au mur. Que la justice fasse la lumière ou pas, je suis convaincu que tu n’es pas mort pour rien. Sincèrement, tu restes et resteras un héros.

Repose en paix, soldat de la plume.

Ton ami de toujours Abdoulaye Bah

Fidèle et fraternel