72 heures après son élection, les hautes instances dirigeantes du football mondial ont entériné, dans une correspondance, l’élection d’Antonio Souaré, à la tête du football guinéen.

La première réaction, c’est la président de la CAF, Issa Hayyatou, qui a félicité Antonio Souaré.

Suite à votre élection à la présidence de la Fédération Guinéenne de Football, à l’issue de votre Assemblée Générale élective du 28 Février tenue à Conakry, je tiens à vous transmettre, au nom de la Confédération Africaine du Football, de son Comité Exécutif, et en mon nom personnel, mes félicitations les plus chaleureuses.

Nous vous prions aussi de féliciter les membres de votre Comité Exécutif ainsi que le Secrétaire Général M. Ibrahima Barry.

Toute en vous souhaitant un grand succès dans votre nouvelle fonction, je reste confiant que votre grande expérience sera très bénéfique au développement du Football national, régional et continental.

Soyez assuré que notre Confédération vous apportera tout le soutien nécessaire afin de mener à bien votre mission.

En réitérant mes félicitations, veuillez agréer, Monsieur le Président, mes sentiments les meilleures.

Dans une autre lettre, en date du 2 mars, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a fait de même, dont voici la teneur.

C’est avec plaisir que je vous écris aujourd’hui, afin de vous présenter mes plus sincères félicitations pour votre élection à la Présidence de la Fédération Guinéenne de Football, le 28 février derniers

Je suis convaincu que vos connaissances, votre expérience et vos qualités personnelles auront un impact significatif sur la continuité du développement de notre Sport dans votre pays.

Afin d'atteindre cet objectif, vous pouvez compter sur mon soutien personnel et celui de la FIFA : les portes du «Home of FlFA» vous seront toujours ouvertes si vous désirez discuter de diverses questions concernant le football et sa gouvernance.

Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir transmettre également mes félicitations aux membres de votre Comité Exécutif, élus avec vous.

C'est avec grand plaisir que je vous invite à venir prochainement ä Zurich, afin que je puisse vous félicite de vive voix et vous introduire à la FIFA. L’administration de la FIFA vous contactera afin de convenir d'une date appropriée.

En vous souhaitant Chance, courage et réussite pour tous les défis qui s’offriront ä vous et au plaisir de vous rencontrer bientôt, je vous prie de croire, Cher Président‚ Cher Monsieur Souaré, en l’assurance de mes sentiments les plus cordiaux.