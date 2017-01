Confronté à des difficultés financières pour payer convenablement le salaire des vigiles chargés de sécuriser le marché de Labé, le responsable des lieux a décidé de revoir à la hausse la somme mensuelle pour assurer la sécurité de leur magasin. Ainsi, au lieu de payer la somme habituelle de 2 200 francs, chaque cantine devrait payer 2 500 francs par mois, soit une hausse de 300 GNF.

Comme on pouvait s'y attendre, cette décision n'a pas fait l'unanimité chez les commerçants, a constaté sur place votre quotidien électronique Guinéenew.org.

Alphadio Diallo, approuve la décision à condition que les gardiens arrivent à respecter leur engagement. « Pour l'augmentation, si les gardiens arrivent à respecter leur engagement et veillent à la sécurité des biens des commerçants, il n'y aura pas de problème. Au cas contraire, je ne suis pas partant pour cette augmentation. Mais comme c'est grâce à cet argent qu'ils perçoivent qu'ils parviennent à nourrir leurs familles, c'est tout à fait légitime si on revoit leur salaire à la hausse car actuellement la vie est trop chère », estime le commerçant.

Contrairement au premier interlocuteur, Abdoulaye Bilo Diallo y voit une manière d'escroquer les pauvres commerçants: "même les 25 000 qu'on payait avant étaient trop pour les commerçants et maintenant ils ont décidé d'augmenter ce montant. Personnellement, je trouve cette hausse de prix de gardiennage très inopportune. Je ne sais pas comment les gardiens sont payés mais je trouve que le montant qu'on nous demande est exorbitant », affirme Billo Diallo.

Mamadou Tely Baldé, administrateur général du marché central de Labé, justifie cette augmentation par un besoin de combler les arriérés de salaire des vigiles. Car selon lui chaque année ces derniers ne perçoivent pas la totalité de leur prime.

"Nous avons travaillé jusqu'au mois d'octobre, on a trouvé que l'argent collecté ne peut pas couvrir le salaire annuel des gardiens. Et cette situation se répète chaque année. C'est dans ce cadre qu'on a dit qu'au lieu de 2 200 francs guinéens par mois il faut désormais 2500 francs par cantine le mois. Ce qui fait 30 mille francs guinéens par an. Une décision qui rentre en vigueur à partir du 20 janvier 2017. Parce que nous avons emprunté de l'argent pour pouvoir payer les gardiens leurs salaires de novembre et jusque- là il reste celui de décembre qu'ils n'ont pas encore perçu. Donc, toute personne qui refuserai de se plier à cette décision peut fermer sa boutique et partir car elle est irrévocable parce que c'est une obligation pour nous de sécuriser les biens des commerçants », précise-t-il.

Seulement aux dernières nouvelles après la grogne des commerçants qui menaçaient de manifester pour demander le départ de l'administrateur du marché, ce dernier est revenu sur sa décision. Désormais au lieu des 2500 francs guinéens, chaque cantine paye 2200 gnf par mois c'est à dire 30 000 francs par an comme d'habitude.