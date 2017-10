Hangzhou : quand la circulation est gérée par un « cerveau urbain »

Du Yifei, journaliste au Quotidien du Peuple, partenaire de guineenews.org

Zheng Yijiong, membre féminine de la police de la circulation de Hangzhou, a récemment accueilli un nouveau « partenaire » à intelligence artificielle -un « cerveau urbain ». Au travail, grâce à la vigilance du cerveau urbain, elle peut gérer les problèmes de circulation rapidement. « Le cerveau urbain peut repérer un accident en 1 seconde, et, en général, nous pouvons, après avoir été avertis, être sur place dans les cinq minutes ». Zheng Yijiong est devenue la première personne en Chine à diriger la circulation avec un « collègue » à intelligence artificielle.

C’est en octobre 2016 que Hangzhou a lancé le plan de construction d’une ville intelligente et d’un cerveau urbain, conçu pour aider la ville à réflechir et à prendre de décision grâce aux données.Ce projet construit la ville un espace d’autorégulation et d’interaction avec humaine. Hangzhou est également devenue la première ville au monde à appliquer la technologie de l’intelligence artificielle pour aider la gestion publique.

Le cerveau urbain fonctionne depuis un an, et ses résultats sont éloquents. Le cerveau urbain a pris en charge plus de 128 feux de circulation à Hangzhou, permettant de réduire le temps de passage de 15,3% dans la zone pilote ; la gestion automatique des feux de circulation sans intervention humaine a été établie sur 100 carrefours ; de même, sur les voies surélevées de la ville, le temps de circulation a été réduit de 4,6 minutes. Dans la ville centrale, le nombre d’alarmes de la circulation déclenchées par le cerveau urbain dépasse les 500 par jour, avec un taux d’exactitude de 92%

Wang Jian, président du Comité technique d’Alibaba, partenaire de la ville de Hangzhou pour le cerveau urbain, estime que le contrôle de la circulation grâce à ce système n’est qu’une première étape de gouvernance de la ville, qui annonce la super-intelligence du futur. Le cerveau urbain futur de la ville est amené à devenir une infrastructure importante de la ville, basée sur l’Internet, l’informatique et les données, qui permettra d’atteindre un développement durable. À l’heure actuelle, l’expérience de gestion de la circulation en ville grâce à un cerveau urbain à Hangzhou a été copié vers d’autres villes de Chine comme Suzhou, Quzhou, Macao et d’autres encore.

Hangzhou s’est engagée dans la construction d’une ville intelligente. À Hangzhou, il suffit déjà d’un téléphone portable pour résoudre les besoins quotidiens de la vie. Les données montrent que plus de 95% des supermarchés et boutiques de Hangzhou peuvent utiliser le paiement via Alipay, et que plus de 98% des taxis acceptent les paiements mobiles. A ce jour, les habitants de Hangzhou peuvent, grâce à Alipay profiter de plus de 60 services de commodité dans toute la ville, que ce en matière de services gouvernementaux, de location de voitures, de services médicaux et bien d’autres encore.

À l’heure actuelle, la Chine compte près de 600 villes faisant la promotion de la construction de cités intelligentes. Avec les métadonnées, l’Internet des choses, l’intelligence artificielle et autres technologies, le concept de ville intelligente devrait déclencher une nouvelle vague de boom de la construction. L’Institut supérieur d’économie industrielle de Chine prévoit ainsi qu’en 2017 la taille du marché des villes intelligentes en Chine va dépasser 6 000 milliards de Yuans (906 milliards de Dollars) et, d’ici 2021 ce marché atteindra 18 700 milliards de Yuans (2 824 milliards de Dollars).