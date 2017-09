Hajj 2017: les premiers convois de pèlerins guinéens arrivés à Conakry

Initialement attendus pour le samedi 16 septembre, c’est finalement dimanche que les premiers convois des pèlerins guinéens sont arrivés à Conakry.

A leur descente d’avion à l’aéroport international de Conakry Gbéssia, certains pèlerins ont du mal à contenir leurs émotions et leur reconnaissance à l’endroit d’Allah qui les a permis de pouvoir accomplir ce devoir. Une émotion qui n’a, cependant, guère empêché d’autres de dénoncer quelques dysfonctionnements qui ont caractérisé le hajj 2017.

Elhadj Mamadou et Elhadji Abdoul Salam Diallo font tous partie aussi des premiers pèlerins guinéens revenus de la Mecque. Mais pour eux, le pèlerinage n’a pas été facile. Ils affirment avoir vécu des scènes difficiles au cours de leur séjour à la Mecque. C’est pourquoi, ils invitent le gouvernement à prendre des précautions pour éviter que des personnes malades et faibles physiquement ne prennent part au hajj.

«Le pèlerinage n’est pas qu’une histoire d’argent seulement. Il faut avoir de la force et connaître certaines choses. C’est pourquoi j’aurai souhaité que les gens cessent d’amener de vielles personnes à la Mecque parce que le hajj, c’est aussi un exercice d’endurance. Si tu n’as pas la force et la santé tu ne pourras pas accomplir normalement ton pèlerinage. A cela s’ajoute le fait que les guides ne s’occupent pas très bien des pèlerins. C’est vraiment déplorable. Il y a des vieux qui sont restés 3 à 4 jours sans sortir de leurs hôtels parce qu’ils n’ont personne pour les guider. Les 80% des pèlerins ne savent ni lire, ni écrire. Le problème d’ascenseur ; de numéro de chambre nous a causé énormément de difficultés », ont fait remarquer Elhadj Mamadou et Elhadji Abdoul Salam Diallo.

Mais cet avis n’est pas partagé par Elhadj Kandia Mara qui se réjouit, lui, des conditions de déroulement du pèlerinage de cette année.

«On remercie le bon Dieu de nous avoir donné la chance d’accomplir ce devoir religieux. On apprécie aussi le déroulement du hadj par le fait que cette fois-ci, il y a eu beaucoup plus de solidarité entre les pèlerins et les guides et entre les pèlerins aussi. Le pèlerinage de cette année a été très bien sécurisé et le résultat montre qu’il n’y a presque pas eu de perte en vie humaine…»,a-t-il témoigné.

Il est à préciser que l’ordre d’arrivée des pèlerins a connu un changement. Des personnes qui sont parties à la fin seraient celles revenues avec les premiers convois. Ceci n’a rien de grave assure Elhadj Karif, un autre pèlerin. Selon lui, ce décalage de convoi est possible en cas de force majeure.

« S’il y a par exemple une vielle qui est malade on peut la remplacer par une autre qui n’est pas en situation difficile. Cela peut se faire, estime ce pèlerin.

Des pèlerins guinéens seraient tombés au cours de la purification confient nos interlocuteurs.