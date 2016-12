La Guinée n’a que 245 857 Km². Sa population a une croissance vertigineuse qui n’a d’égale que celle du Niger. Dans les manuels de géographie des années 60, on apprenait que la Guinée comptait 2 à 3 millions d’habitants à l’indépendance.

Le dernier recensement qui n’est pas exhaustif ni précis à cause des micmacs politiques de tous bords, crédite la population actuelle de 12 millions de vivants sur le sol guinéen. La démographie a plus que quadruplé en 50 ans. Qu’en sera-t-il dans 50 ans ?

Conséquences, à ce rythme, la densité au Km² sera intenable si les logements sociaux ne sont pas des immeubles à cinq niveaux et plus pour permettre de gagner en superficies pour les espaces verts, pour les terrains de sports et de jeux, pour des marchés, écoles, dispensaires, cimetières, maisons de cultes et autres locaux administratifs mais aussi et surtout des champs, vergers et potagers.

Les petites constructions anarchiques actuelles seront très mal vues dans les prochaines années. Déjà Kaloum se métamorphose peu à peu par un déguerpissement marchand au profit des privés. L’Etat ne profite pas de ce déguerpissement, il doit commencer à réfléchir sur ces opportunités futures. Le problème de Kaloum est que la démographie gonfle et les espaces de jeu ne répondent plus. Sans espaces pour tout ce qui vient d’être cité mais encore manque criant de parkings.

Dans les régions de l’intérieur, le déguerpissement des populations rurales pour certains besoins de développement doivent être réfléchis. L’on a, par exemple regroupé un certain nombre de foyers dans des bâtiments coquets et modernes mais on les a éloignées de leurs lieux de gagne-vie, de leurs terres d’exploitation et on ne leur a pas affecté d’autres terres.

Il serait préférable que l’Etat aménage des terres, des ateliers pour permettre à ces populations de subvenir à leurs besoins. Il faut que les regroupements sociaux créent des possibilités d’emplois indépendants de l’éternel appui de l’Etat. Les bâtiments isolés occupent beaucoup d’espaces ne sont pas profitables et ne favorisent pas le développement économique. En un mot, mettre les populations dans des immeubles et créer des espaces d’épanouissement économique en micro-collectivités.

La Guinée a plus besoin des constructions en série et en masse que des constructions spéciales, c’est-à-dire des villas particulières avec des briques en terre stabilisée. Mais BTS au 21ème siècle, au moment où les constructions anti-sismiques avec isolations thermique et phonique poussent partout pour parer la pollution et les changements imprévus et imprévisibles de climat et de température sans compter des agressions physiques venant de secousses sismiques, des grandes tempêtes et inondations.

Gouverner c’est prévoir. Alpha Condé dit ne pas savoir le prix d’un bâtiment en terre stabilisée que les entrepreneurs vendraient aux Guinéens mais, il les laisse construire d’abord avant de leur demander de fixer leur prix au finish, quelle naïveté ou quelle confiance aveugle ! A moins que l’Etat n’ait le dernier mot.