Habib Fatako, attendu à Montréal pour le gala Addis-Abeba Yamado, introuvable

Le groupe Limo Community Care porte à la connaissance de ses fidèles clientes et clients et mélomanes que son artiste invité Habib Fatako pour le gala Addis-Abeba, Yamado, qui aura lieu samedi 30 septembre, à Montréal manque à l’appel.

En effet, depuis plus d’une semaine, nous n’avons aucune nouvelle de l’artiste qui semblait être l’une des étoiles de la musique guinéenne. Pourtant, le contrat a été signé et le visa a été émis dans son passeport (voir la preuve de la lettre de l’immigration Canada). Dès lors, on ne peut comprendre après plusieurs de semaines campagne et de promotion relatives à cette soirée que Habib Fatako puisse se comporter de la sorte. Car, il e répond ni à nos courriels, ni à nos appels et personne ne peut nous dire avec certitude non plus où est-ce qu’il se trouve en ce moment et de surcroît à moins de 3 jours de l’événement.

Limo Community Care, en ce qui le concerne rassure le public que le gala aura bel et bien lieu avec ou sans Habib Fatako ce samedi 30 septembre, à Montreal. Tout est mis au point pour le bon déroulement du dudit gala.

La programmation reste maintenue et au cas où il ne viendra pas, il sera remplacé par d’autres artistes locaux dont le talent vous fera plaisir.

Nous nous excusons pour tout le désagrément qu’un tel comportement émanant de M. Fatako qui malheureusement, est indépendamment de notre volonté celle qui a toujours été de vous servir avec professionnalisme.

À propos de Limo Community Care

Le groupe Limo Community Care, est une agence événementielle dont la vocation est d’organiser les soirées, des excusions à la plage et autres galas d’excellence. Il est dirigé par Alimo Condé, propriétaire du Bled Resto Lounge, qui est devenu une plate-forme de convergence africaine à Montréal.