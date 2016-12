Guinéenews signe et persiste : Alpha a bel et bien dit à Kindia, «…Les femmes ont refusé de se mettre dernière dans le lit » (son)

" Les femmes ont été jusqu’à refuser de faire la cuisine pour leurs maris. Elles ont refusé de se mettre dernière dans le lit". En effet, sur la demande de nos nombreux lecteurs, nous publions l'extrait sonore du discours du président Condé qui affole inutilement la toile.

No comment ! Guinéenews est là où il y a des infos et non là où il y a des rumeurs ou la passion!

Bonne fête de Noël à tous et bonne lecture : https://www.youtube.com/watch?v=Tf0ihgASpww