Dans une déclaration laconique lue tard dans la nuit du dimanche à lundi par le Secrétaire général de la Fédération Syndicale des Professionnels de l’Education (FSPE) Amara Balato Keita, ‘’le gouvernement et les syndicats se sont accordé sur les points faisant l’avis de grève du 30 janvier 2017. Les parties vont procéder aux formalités d’usage pour émettre une déclaration officielle dès demain’’.

Lisez plutôt in extenso son discours sa déclaration qu’il a faite !

« Enseignantes, enseignants et chercheurs de Guinée. Après 13 jours de grève, le gouvernement et les syndicats se sont accordés sur les points faisant l’avis de grève du 30 janvier 2017. Les parties vont procéder aux formalités d’usage pour émettre une déclaration officielle dès demain. Nous vous remercions d’avoir observé pendant 13 jours la grève et le détail vous sera donné dans la déclaration de suspension dès demain.

Je vous remercie. »

Voir le lien vidéo : https://youtu.be/nBBXH_xlGfM