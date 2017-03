La politique ne se joue pas sur un seul tableau. Au moment où on croyait que les accords politiques du 12 octobre 2016 mettaient une trêve entre le Pouvoir et l’Opposition en Guinée, d’autres chafouineries sourdent de toutes parts pour donner du pain rassis à Tibou Kamara, complètement en porte-à-faux. Dans ce grabat de luxe.

Le vendredi dernier, le contentieux entre Bah Oury et la direction de l’UFDG a été tranché par le tribunal de Dixinn. La décision a fait bondir les uns et jubiler les autres. Même les observateurs les plus neutres se trouveraient dans leurs petits souliers:

En remontant un peu dans l’histoire, on verra que Bah Oury, en difficulté a exilé après l’attaque au domicile de Alpha Condé, accuse la direction de l’UFDG de prendre des décisions unilatérales et laxistes qui ne peuvent pas faire changer la donne en Guinée. Il exige un congrès pour renouveler les organes dirigeants et conteste la présidence de Cellou Dalein et il fait comme Marine Le Pen (qui est eurosceptique mais qui pique des sous au parlement européen par des emplois fictifs). Bah Oury ne pique des sous à personne mais après avoir condamné l’UFDG de laxisme vis-à-vis du pouvoir. L’UFDG s’insurge sur la trahison et l’apostasie de Bah Oury pour faire valoir son exclusion du parti. Seulement l’exclu ne l’entend par de cette oreille et fait tout pour revenir à « son » parti qu’il a hérité en partie du Professeur Alpha Sow, ami de Alpha Condé. Mais, ce parti, Bah Oury avait confié la direction à Bah Mamadou qui l’a cédé à son tour pour un plat de lentille à Cellou Dalein Diallo.

Ainsi, dans la tentative de Bah Oury de forcer la porte de l’UFDG qui lui était fermée, un journaliste de Guinée-7 a trouvé la mort devant le siège de l’UFDG. Les enquêtes n’ont toujours pas abouti à une conclusion.

Dans la continuité, plus tard, en octobre dernier, Tibou Kamara, ami à Alpha Sow, à Alpha Condé, ami à Cellou Dalein comme une araignée a été comme un médium dans la rencontre entre Alpha et Cellou pour faire bondir, non pas seulement Bah Oury, mais aussi Sydia Touré qui savourait son rôle de « Haut représentant du chef de l’Etat. Il faut souligner que cette fonction de «Haut Représentant du chef de l’Etat » avait fait bondir Cellou Dalein…

Comme on le voit, tous les bondissants se retrouvent autour de Alpha Condé. Ce n’est un bon signe. L’impétuosité des turbulences risque d’emporter en premier le médiateur complètement en porte-à-faux dans toutes les positions et postures. A moins qu’il ne soit magicien, on ne voit pas comment il pourrait trouver la médiane dans ce quatuor de suspicion.

Le spectacle inédit et l’inconnu est que, à quelques jours d’une nouvelle descente dans la rue de l’opposition républicaine pour manifester son ras-le-bol contre tout ce qu’elle peut reprocher au pouvoir, la décision d’annulation de l’exclusion de Bah Oury de l’UFDG tombe comme un couperet au TPI de Dixinn. D’un côté, on parle de décision d’un « juge qui est entré dans l’histoire », de l’autre, on parle de « bizarrerie jurisprudentielle » et on parle de faire appel, mais le temps presse.

L’UFDG a du grain à moudre par ce retour de Bah Oury et à préparer cette descente dans les rues qu’elle voudrait inédite pour faire comprendre au pouvoir ce qu’il refuse de voir jusqu’à présent. Elle a même fait appel aux syndicats et à la Société civile, cette dernière dit ne pas être au courant de cette invite. Il y a déjà cacophonie, là.

Mais que signifie le retour de Bah Oury au sein de l’UFDG ? Va-t-il freiner cette marche ou lui impulser un dynamisme nouveau ? S’il tente de freiner la marche, elle peut devenir illégale, en dépit de ce que la constitution autorise, faute de consensus interne. Que disent les juristes ?

On a entendu Fodé Oussou déclarer que Bah Oury ne pourra jamais revenir siéger à l’UFDG0, il défend sa légitimité mais Bah Oury est une tête plus brûlée que François Fillon qui fonce dans le tas, advienne que pourra. Où est Tibou dans ce panier de crabes où tous les coups de pinces sont permis ? Dans ce jeu, ce sont les crabes violonistes qui seront les perdants, c’est-à-dire les populations qui triment dur sous un fardeau économique de pus en plus pesant.

Il y a un moyen de tuer la politique, mais lequel ?