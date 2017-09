Guinée – Tunisie : Voici la liste de Lappé Bangoura

Le sélectionneur du Syli national, Lappé Bangoura, a dévoilé sa liste pour le match Guinée-Tunisie le 7 octobre prochain à Conakry (stade du 28 septembre). Le Syli qui n’a plus rien à gagner dans cette poule A des éliminatoires de la coupe du monde Russie 2018, veut sauver l’honneur à Conakry. Et pour y parvenir Lappé mise sur 23 joueurs dont des nouveaux par rapport aux 22 convoqués pour la double confrontation contre la Lybie, le 31 août et le 4 septembre.

Chez les gardiens, Naby Moussa Yattara est maintenu. Mais pas Boubacar Camara de la Deportiva Torevieja (Espagne), qui est remplacé par l’ancien gardien de l’AS Kaloum, Abdoul Aziz Keita.

Lappé Bangoura a également effectué beaucoup de changements dans le secteur défensif. Sur les six défenseurs de la liste précédente, deux ont été écartés. Il s’agit de Sékou Condé (Prem/Russie) et Fodé Camara (HUSA/Maroc). Baissama Sankhon (CAEN) et Ibrahima Aminata Condé (Horoya) prennent leurs places.

Au milieu, seul Mohamed Mara (FC Lorient) fait la nouveauté par rapport à la dernière liste. Il a été préféré à Simon Findouno (Al Arabie Club/EAU).

A l’attaque, François Kamano, Seydouba Soumah, Aboubacar Demba Camara, Joel Lamah, Sekou Amadou Camara ont été retenus. Mais pas Lounceny Doumbouya (St. Polten Autriche) qui est remplacé par Sory Kaba (Elche/Espagne). Lappé a fait appel à un septième attaquant appelé Keita Kamorokoba,

Gardiens : YATTARA Naby Moussa (PAULHAN PEZENAS/ France), KEITA Abdoul Aziz (BUILDCON FC/ Zambie) ;

Défenseurs : SYLLA Issiage ( TOULOUSE FC/ France ), KEITA Losseni ( FC WILTZ /Luxembourg), BANGOURA Alseny Tomazi (HOROYA AC/ Guinée), CONDE Ibrahima Aminata (HOROYA AC/ Guinée ), SANKOH Mohamed Baissama (SM CAEN/ France), CONTE Ibrahima Sory ( FC LORIENT/ France) ;

Millieux : BALDE Ousmane ( FC VERAYAEN/Bulgarie ), KEITA Naby Déco (RB LEIPZIG /Allemagne), DIALLO Abdoulaye Sadio (MALATYASPOR/ Turquie), LANDEL Guy Michel Lucien (ALANYASPOR/Turquie), SANKHON Ibrahima Sory Zidane (HOROYA AC/ Guinée ), BANGOURA Alkhaly (ETOILE DU SAHEL/ Tunisie), MARA Mohamed (FC LORIENT/ France ), CONTE Ibrahima Sory ( OSTENDE/ Belgique) ;

Attaquants : KAMANO François (GIRONDINS BORDEAUX/ France), CAMARA Aboubacar Demba (ANOSTHOSIS FARMAGOSTA/Chypre), SYLLA Idrissa (QUEENS PARK RANGERS/ Angleterre ), LAMAH Joël ( PRETROJET SPORTING CLUB/ Egypte ), SOUMAH Seydouba (PARTIZAN Belgrade/Serbie), KABA Sory (ELCHE/ Espagne), KEITA Karamokoba (ONTINYENT CF/ Espagne).