La compagnie aérienne turque, Turkish Airlines, a lancé lundi 30 janvier son premier vol entre Istanbul et Conakry. C'est à 15h 45 minutes que le vol inaugural a atterri sur le tarmac de l'aéroport Gbéssia de Conakry. A bord, l'équipage et quelques autorités turques. A leur descente, ils ont été accueillis par la première dame Djennè Kaba Condé en compagnie de plusieurs ministres dont le porte-parole du gouvernement Albert Damantang Camara et le ministre des Transports, Oyé Guilavogui.

Conakry devient ainsi la 52ème destination en Afrique de la compagnie turque. Pour ce départ, la compagnie propose des vols Istanbul- Conakry à raison de deux fréquences hebdomadaires : lundi et jeudi. « Nous nous engageons à assurer une plus large connectivité non seulement entre la Guinée et ses voisins africains, mais également avec d'autres destinations dans le monde », a affirmé à l'aéroport de Conakry le vice-président chargé pour l'Afrique de Turskish Airlines, Askin Cantimur.

Le ministre des Transports Oyé Guilavogui a rappelé que l'arrivée de Turkish Airlines à Conakry est l'aboutissement d'un projet entamé en mars 2016 lors d'une visite du président Recep Tayyip Erdogan à Conakry. Oyé Guilavogui a promis que toutes les facilités seront accordées à la compagnie turque pour une introduction réussie en Guinée. « La desserte de l'aéroport de Conakry Gbéssia par la compagnie Turkish Airlines est un immense plaisir… Je voudrais saluer l'engagement de nos deux chefs d'Etat de renforcer la coopération entre nos deux pays, notamment dans le secteur du vol aérien, qui est un secteur porteur de croissance, un excellent moteur de développement », a dit Oyé Guilavogui.

« Je suis particulièrement contente pour la Turkish (Airlines) à cause de l'amitié entre les deux pays », s'en est réjoui pour sa part la première dame de la Guinée.

50 bus arrivés à Conakry

Il faut signaler que la délégation turque à Conakry, composée entre autres du vice-ministre turc de l'Education nationale, a procédé à la remise officielle de 50 autobus au gouvernement guinéen avant de rebrousser chemin. Cette seconde cérémonie s'est déroulée au Palais du peuple avec la quasi-totalité des personnalités présentes à l'aéroport. C'est 50 bus vont certainement donner une bouffée d'oxygène à la Sotragui qui n'a pas en ce moment plus de 5 bus sur les routes de Conakry.