Guinée : rêve d’une nation forte

Par Youssouf Sylla, Analyste-Juriste à Conakry

L’histoire des grandes nations enseigne qu’elles se sont distinguées par leur capacité de rêver en couleur et surtout de se battre pour transformer ce beau rêve en réalité. Elles ont ainsi rendu l’impossible possible!

Le désir ardent de montrer la voie, de compter parmi les meilleurs, d’être entendu et surtout de laisser en héritage des œuvres qui survivent au temps est le dénominateur commun des grands empires du passé, des nations aujourd’hui puissantes et de celles qui aspirent à la grandeur. Le rêve est un moteur dynamique du développement et de l’épanouissement des nations qui veulent se frayer un chemin particulier et un destin exceptionnel. Ce rêve est porté par le principal leader de la nation.

Les grandes nations entretiennent jalousement la longueur d’avance qu’elles prennent sur les autres et multiplient les efforts à travers un esprit permanent de dépassement de soi pour conserver les places conquises.

Face à la domination du monde par l’occident, on voit émerger depuis quelques temps une nouvelle géopolitique de la puissance économique, politique, militaire, scientifique et technologique. Les nations entretemps déclassées reviennent en force et sont classées en première ligne : la Chine et la Russie en particulier. Elles renouent aujourd’hui avec le statut de nations puissantes, méritant le respect et la considération des autres.

La crise syrienne montre à quel point la Russie, seule presque, est capable d’influer sur les dossiers internationaux les plus brûlants et les plus complexes. La Crise nord-coréenne à son tour enseigne comment la Chine est incontournable dans la pacification de la péninsule coréenne.

A ces nations s’ajoutent d’autres, aussi ambitieuses: le Brésil, l’Inde et l’Iran. En Afrique, outre l’Afrique du Sud, le Maroc s’affiche en Royaume très ambitieux, soucieux de montrer la voie. Il vient en conquérant demander son adhésion à la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest pour ouvrir de nouveaux marchés à la vitalité de ses entreprises, source de prospérité de ses populations.

Un autre pays, petit par la taille mais grand par son ambition qui se démarque en Afrique, est le Rwanda. Malgré le génocide qui l’a frappé et décimé une partie de sa population, ce pays trouve en lui l’extraordinaire énergie de montrer la voie à l’Afrique à travers notamment son mode d’organisation, son modèle environnemental et ses fortes initiatives de réforme de l’Union Africaine.

La Guinée, quant à elle, n’est pas encore touchée par les mutations géographiques qui dirigent le courant du développement vers le sud de l’hémisphère. Elle doit trouver en son sein les hommes et les femmes capables de porter et de réaliser l’ambition de l’inscrire sur la liste restreinte des nations qui aspirent à la grandeur.

