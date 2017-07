Guinée : quel sens donner à la nomination de Sékouba Savané à la tête de la RTG-Koloma ?

Ceux qui avaient pris et considéré Alpha Condé aux mots quand il avait adopté à peu près la même attitude que Donald Trump en affirmant ne pas lire les journaux, ne pas écouter les radios, ne pas consulter internet… sont complètement retournés du changement du président vis-à-vis de la presse privée responsable, qui, soit dit en passant, n’a jamais abandonné un leader politique à la conquête du pouvoir, qui subit des exactions et ce n’est pas demain qu’elle changera.

Alpha Condé s’est-il rappelé cela, on ne peut le dire, mais il a compris que la presse avait son rôle à jouer dans la vie de la nation, c’est alors qu’il a commencé à se faire accompagner aux grands sommets et conférences par une frange sélective de cette presse nationale. Certains avaient compris qu’à ce jeu, le président de tous les Guinéens faisait la distinction entre les différentes presses de son pays et risquait de créer une fracture au sein de la corporation, ils ont plaidé pour l’équité d’égard et d’attention de la part du président vis-à-vis de l’autre frange de la presse laissée pour compte. Ont-ils été entendu, la question se pose.

Mais lors « du dîner de corruption offert par Alpha Condé », il y avait plus de journalistes que ne pouvait recevoir la salle de réception de Sèkhoutouréya. Boubacar Yacine Diallo, ex-président de l’URTELGUI avait réitéré et revendiqué avec fermeté l’état et le statut immuable d’une presse responsable, en dépit de tout et malgré tout, cela n’avait pas été apprécié par certains à sa juste valeur. La nomination de Sékouba Savané à la direction générale de la RTG-Koloma vient de damer le pion à la malveillance.

Le nouveau directeur de la RTG-Koloma, aussi loin que je l’ai connu, a été journaliste puis rédacteur en chef du groupe de presse l’Indépendant et l’Indépendant-plus ; ensuite, il viendra au groupe Lynx-Lance, où il sera rédacteur en chef avant de créer son propre journal, La Nouvelle Elite. Un journaleux qui a eu un tel vécu au sein des deux plus grands groupes de presse considérés comme anti-pouvoir, en d’autres temps et sous autres pouvoirs, aurait été vu avec révulsion par les « journalistes de l’Etat », voire par les membres du gouvernement.

Il m’est arrivé personnellement de comprendre que certains de la RTG voulaient bien sympathiser avec moi mais ils se dérobaient, me semblait-il, avec appréhension jusqu’au jour où Saïfoulaye, Saïssaï le dise ouvertement à Gallé (ou quoi là ?), qui tenait une boite à l’autre angle de la Pâtisserie centrale. Kaba Condé, simple journaliste, cherchait à nous voir par le truchement de Bebel et de Bailar pour faire connaissance, devenu directeur, il se dérobait. Il n’y a pas qu’eux…

La nomination de Sékouba vient de casser deux tabous, le premier qui éloignait la presse privée de la presse publique, le second qui faisait passer Alpha Condé pour un ogre pour la presse privée.

Merci, Monsieur le président, d’avoir tendu la main à la presse privée.

Moïse Sidibé