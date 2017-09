Guinée : Que reste-t-il du non du 28 septembre 1958 ?

Parler du non du 28 septembre et de son immense aura c’est aussi heurter une frange de la Guinée, le pays le plus trempé dans le manichéisme béat et exacerbé par les confiscations politiques à colorations ethno-centrée (concentrée-sucrée). A chaque changement de régime, une fracture se crée. Après trois changements et une transition, la Guinée n’est plus une nation, son tissu social est en lambeaux à l’intérieur d’un petit territoire de 245857 Km² que le général de Gaulle a minimisé et qui a provoqué la chute de son empire colonial en Afrique. 59 ans après, le non du 28 septembre reste toujours historique ; le rejet du franc CFA comme le symbole de la colonisation est assez significatif et parlant. Les Guinéens, eux, ne se rendent pas compte de ce qui ne leur est pas arrivé pour se livrer à un autre combat fratricide.

A l’école nationale de l’éducation incivique

Sékou Touré et De Gaulle se sont donné des coups fourrés inoubliables. A la chute de l’empire colonial français avec ses conséquences qu’a provoqué le NON, la déliquescence socio-économique de la Guinée et ses conséquences incommensurables, l’observateur le plus averti ne saurait dire de quel côté l’impact est plus profond, puisqu’il continue de creuser. Ainsi, de sa troisième place des puissances économiques et militaire jusqu’à la fin de le décennie 60, on ne sait pas exactement quel rang la France occupe actuellement, elle est en train de se débattre par des acrobaties et par des prestidigitation de Emanuel Macron pour limiter le déficit à 2,6% de son PÏB, quant à la Guinée, elle n’est jamais sortie d’une ornière que pour entrer dans des impasses, En dépit des réalisations tape à l’œil, le pays est dans un état de délitement politique, économique et social inédit.

Du 28 septembre au 2 octobre 58, la Guinée était dans la liesse et le ferveur populaire générale. Tous les arbres, les poteaux électriques, tout ce qui se tenait débout aux abords des routes étaient pavoisé, décoré de drapeaux rouge-jaune-vert et habillé de banderoles aux slogans révolutionnaires. Petit à petit, les sanctions sans nom de De Gaulle faisaient leurs effets. la flamme s’est ternie avec les difficultés économiques. De Gaulle y œuvrait de tout son génie, et si à cela s’ajoutent des contradictions politiques intérieures avec volonté affichée d’un changement d’option politique pour faire se dédire le NON du 28 septembre, ce qui s’est passé comme page noire du pays était inévitable, c’était un autre choc d’orgueils. Le dernier choc d’orgueils était celui du « Complot peulh » de 1976. Depuis, la faille s’est élargie entre les Peulhs et les Malinkés.

A la disparition de Sékou Touré et à l’arrivée du général Lansana Conté au pouvoir, un Soussou, une autre recomposition politique avec tous les composantes de la nation devait se faire mais les Cadres malinkés soutenus par les chefs d’Etat amis de Sékou Touré avaient voulu remettre en cause le changement, ce qui était arrivé aux cadres peulhs précédemment arriva aussi aux cadres malinkés. Depuis, la faille s’est élargie entre les Malinkés et les Soussous, une nouvelle alliance entre Soussous et Peulhs s’était faite sur le dos des Malinkés. Le commerce et le pouvoir économique changèrent de mains, la population de la Guinée s’était insurgée contre la mauvaise gouvernance, contre la corruption de Lansans Conté en 2006-7

A la disparition du général Lansana Conté en décembre 2008, celui que les Guinéens avaient acclamé et ovationné comme personne se nomme Moussa Dadis Camara et le massacre sauvage du 28 septembre 2009 s’est perpétré sous sa présidence.

Si le 28 septembre 58 a été la liesse et la ferveur populaire, la même journée de 2009 a été le deuil pour les Guinéens. La junte ne pouvant gober que les Guinéens lui disent NON, comme à la colonisation. Les inscriptions sur des pancartes ne disaient rien de flatteur, rien que de l’avanie.

Après une transition et une élection cahin-caha, le nouveau tenant du titre est Alpha Condé, Après 7 ans d’exercice, c’est encore mi-figue et mi-raisin. Si l’électricité, le Supplice de Tantale des Guinéens est tans soit peu là, l’autre supplice de Tantale plus indispensable, l’eau, n’y est pas encore, et les économistes parlent de surfacturations à donner le vertige.

Voilà ce 59ème 28 septembre après 7 ans au pouvoir de Alpha Condé, les Guinéens viennent d’enterrer, la veille, le 82ème mort tué suite à des manifestations de revendications politiques légitimes et autorisées par la constitution, en plus.

On peut présumer que les drapeaux guinéens pour la commémoration de la fête de la république du 2 octobre prochain seront réduits à la portion congrue, contrairement aux couleurs du RPG-arc-en-ciel. Ensuite, on ne sait pas où la fête se fera, la célébration tournante est prise de béribéri. C’est dans cet état que Alassane Ouattara a promis de venir constater les faits glorieux de la gouvernance Alpha Condé, qui doit faire vite. On s’imagine le branle-bas d’ici le 2 octobre, à la Place des Martyrs ?

L’orgueil et la fierté de 58 se sont volatilisés, il n’en reste plus rien. Et dans ce manque de fierté et de volonté politique, les oppositions politiques deviennent plus tranchées. Les jeunes de l’opposition guinéenne et les forces de l’ordre se regardent en chiens de faïence. La dernière marche de l’Opposition s’était déroulée sans anicroches jusqu’à ce que des jeunes lancent des cailloux sur les forces de l’ordre, qui ont tiré à balles réelles pour faire en tout 82 morts. Le chiffre 82 doit rappeler que la Guinée fut le 82ème pays admis à l’ONU le 12 décembre 1958.

C’est vrai qu’on dira ce qu’on voudra des forces de l’ordre dressées pour la répression, mais aussi et surtout, on doit dire aux leaders de l’Opposition de dire ce qui doit être dit à leurs militants. S’il n’y a pas d’excuses possibles de la possession d’armes de guerre aux mains des forces de l’ordre, il n’y a pas des reproches à ne pas faire aux leaders sur l’éducation de leurs militants. Accuser les uns sans faire de reproches aux autres est un raccourci qu’il ne fat pas prendre pour encourager à la récidive de part et d’autre.

L’incivisme en Guinée va dans tous les sens interdits et il commence de haut vers le bas. Quand, en 2002, Fodé Soumah et Mamadou Sylla avaient été accusés d’avoir détourné à la Banque Centrale de la Guinée, on a entendu des étudiants en économie dire que les deux ont raté, que si eux, ils détournent, la Guinée serait à genoux, ne serait-ce pas quelques-uns d’eux qui sont DAF SAF et autres ? Cette commémoration au rabais de la fête de l’indépendance n’est autre que le manque de financement, les rues de la capitale sont dans un état de dégradation…

La confiscation du pouvoir et le jusqu’auboutisme de ceux qui veulent le prendre ont été la cause du retard dans tous les domaines.

Le moment n’est-il pas encore venu que Soussous, Peulhs, Malinké et Forestiers participent à hauteur de leurs capacité et aptitudes à l’élaboration nationale