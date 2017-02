C’est déjà demain et rien n’est aplani. L’opposition continue à pleurnicher sur la mouture finale qui sortira de cette session extraordinaire même quand elle ne connait rien de ce qui est dans le ventre mou de l’Assemblée Nationale de Guinée.

Le code électoral fait jaser. Faya Millimono dit qu’ils n’ont pas besoin d’une session extraordinaire pour réviser les codes électoral et des collectivités de base, que quelques députés suffisaient, mais s’il se mettait dans la tête de celui qui l’a initié, il craindrait que ses compères crieraient à une décision prise unilatéralement, à huis clos, sans consensus et quoi encore ? N’était-ce pas plus direct d’aller en session extraordinaire pour ne pas subir des attaques et surtout gagner le temps ?

D’un certain avis, pour ne pas faire des dépenses inutiles et pour gagner du temps, Faya devait faire une proposition qui soit acceptée par le Pouvoir et par l’Opposition mais, il sait parfaitement que cela déboucherait sur un blocage, donc, son intervention est à blanc.

Personne ne sait quand auront lieu ces deux élections casse-têtes. D’abord, on ne sait pas si après cette session extraordinaire, il faut encore parer au plus vite et s’atteler au redécoupage des communes, de nouveaux quartiers, les nouveaux secteurs et les bureaux de vote. Les élections pourraient se tenir au mois de juin ? N’est-ce pas après tout cela que la CENI, encore elle, pourra fixer une date incompressible et inextensible ?

Actuellement, rien qu’à Conakry, les communes de Ratoma et de Matoto font deux ou trois fois celle de Kaloum et de Dixinn. Quant à celle de Matoto, elle a un peu grignoté dans celle de Matam jusqu’au nouveau marché et la station d’essence. Cela a fait l’objet de contestations populaires le jour du partage des parts de ce marché. La commune de Matam considère jusqu’à Gbessia rond-point est son territoire, il faut définir cela une fois pour toute. Des velléités de conflits domaniaux entre quartiers et communes existent partout. Le général Bouréma Condé a du pain sur la planche puisqu’on a entendu un chef de quartier de Conakry se plaindre que son quartier a été lésé lors d’un découpage partiel qui avait donné mosquée, école, cimetière à l’autre quartier alors que le sien n’a rien.

Une fois que tous ces contentieux sont vidés, il faut encore s’entendre sur le mode d’élection des chefs de quartier : au prorata ou à la proportionnelle, et qu’en fait-on dans ce cas des candidatures indépendantes qui est l’expression de l’auto-détermination des populations qui se veulent aussi responsables ? Au prorata ou à la proportionnelle, les responsables que l’on leur impose n’émanent pas d’eaux. On aime bien Faya, mais là, il semble être à la croisée des chemins et ne sait quel côté de la fourche prendre. Dans les deux cas, les listes indépendantes n’existant pas, il est out comme tant d’autres.

Mais encore, une élection classique, avec un nouveau bureau de vote dans chaque nouveau secteur de chaque nouveau quartier de chaque nouvelle commune sortie de cette problématique redécoupage administratif, il faudrait miser sur le triple du budget de la présidentielle passée, or, le gouvernement de Mamadi Youla est fauché comme Job et Diogène réunis sans compter le temps qu’il faudrait pour tout mettre tout cela au propre.

Une élection populaire, en « colonnes couvrées », comme disait Yéliba, le videur du dancing « Le Jardin de Guinée ». Un scrutin à l’ancienne, est la seule solution incontestable et elle ne coûte absolument rien. Pour le grand bien de la Guinée, un recours à la Révolution est souhaitable.

C’est là que Faya devait clabauder, pas là-bas. Si on n’a rien entendu de Fodé-Oussou Fofana et de Ousmane Gaoual, c’est qu’ils ont leur compte. Leur silence ne lui a rien dit pour parler au nom de l’Opposition, dans son entièreté, a moins que les deux cités ne se fassent entendre sur la question…