Guinée: quand les grands échiquiers politiques se dégraissent…

L’illusion a assez duré, l’heure des quatre vérités est venue. C’est désormais le chacun pour soi, tant pis pour les canards boiteux. La politique est une affaire d’intérêts égoïstes, elle est véhiculée par les dupes. Les amitiés politiques ne sont éternelles comme les amitiés fraternelles.

Les coalisés d’hier se retournent les uns contre les autres. Il y a risques d’embrasements sociaux, on souhaite mille fois se tromper, mais au vu des effervescences dans les différents états-majors, les services de sécurité devraient prendre dès maintenant les devants.

Si les partisans de l’une des deux grandes coalitions qui mutualisaient leurs forces et énergies pour invectiver l’autre coalition, se retrouvent face à face, rien ne garantit que cela se passerait moins violemment puisque les injures des proches sont plus piquantes et acerbes que celles de l’ennemi.

Les prochaines élections communales ressemblent à du quitte ou double pour les partis qui prétendent être d’envergure nationale. Rien de moins qu’une question de survie politique. On ne sait pas si le découpage administratif des communes est déjà fait pour définir une cartographie électorale sensiblement similaire pour toutes les communes de Guinée, mais on sait que Ratoma et Matoto restent immuables, à moins de cinquante jours de la date fatidique.

Après ces élections, l’Administration du Territoire saura le nombre exact de partis politiques, les vrais et les partis qui ont fait ‘’ Le geais paré des plumes du paon’’.

Par allégorie : un paon muet s’est fait piquer ses plumes par un geais, qui paradait et frimait partout en clamant qu’il a un électorat. C’est ainsi qu’en 2010, deux grandes alliances s’étaient formées pour la première présidentielle pluraliste intégrale. Le RPG s’était si agrandi qu’il avait couvert la Guinée du nord au sud. Seulement, les hommes qui étaient venus gonfler son alliance arc-en-ciel étaient-ils des chefs des partis qui existaient réellement ou des partis ectoplasmiques animés par des diseurs de bonnes aventures ? Le RPG avait deux paniers; le panier de crabes était celui du gouvernement et le panier de l’Assemblée nationale. Le panier de crabes du gouvernement s’est vidé et « épuré » au fur et à mesure que l’on s’est rendu compte des « tonneaux vides ». Au parlement, son effectif reste presque intact.

En face, en est-il de même pour l’UFDG ? Rien n’est moins sûr. Les prochaines élections vont occasionner un autre amaigrissement dans ses rangs au niveau du parlement, du moment qu’elle a décidé d’aller à ces communales en solo. Elle estime avoir assez de geais parés de ses plumes dans ses rangs, qui croient plus en leur popularité qu’au bénéfice de la symbiose. Le temps et l’occasion sont donnés à chacun de s’exprimer et de prouver ses capacités de mobilisation.

Et dans ces joutes électorales en vue, tous les coups seront permis, au propre comme au figuré.