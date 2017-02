L’ouverture démocratique anarchique n’avait pas pu mettre des barrières au libertinage politique où chaque individu avait la possibilité de fonder un parti politique, même sans siège et sans véritable fief. Le trop plein pollue la paix et la quiétude sociale. L’administration du territoire doit communiquer le nombre de partis politiques agrémentés en république de Guinée.

A supposer qu’ils ne sont qu’une petite centaine et il est évident que tous ne peuvent couvrir la totalité du territoire national, mais que la CENI (commission élecorale nationale indépendante) soit obligée de fournir tout le matériel et le nécessaire humain et juridique pour plus 3500 quartiers et districts du pays, voilà une difficulté de taille. Faut-il fixer une caution salée à chaque parti pour alléger les frais électoraux sans tenir compte du tollé ? De cet aspect du problème, que dit la constitution ? Elle est muette.

Ensuite, depuis la deuxième république, c’est l’administration qui nommait les chefs de quartiers et de districts. On commence seulement à voir que cette méthode n’est pas bonne. Les chefs de quartiers et de district n’ont pas souvent l’autorité indispensable pour administrer. L’insécurité, l’incivisme et l’insalubrité sont partout. Il faut la modifier. Il y avait deux façons de retaper et retoquer ce code électoral :

Procéder par vote à la méthode des anciens PRL (pouvoirs révolutionnaires locaux), la voie la plus simple, la plus rapide et la plus économique, mais certains trouveraient à crier à la violation de la constitution, puisque la pratique avait été abandonnée depuis plus de 30 ans. Il faudrait du temps pour amender la constitution à cet effet, mais il est trop galant et fait défaut.

Dans l’urgence, il ne restait plus qu’à trouver une astuce à portée de main, celle de mettre de l’eau dans le vin de ce qu’on appelle « prorata ». La pratique en vigueur qui consistait à désigner les chefs de quartier et de districts par l’administration a été rejetée par l’opposition dans sa totalité. La désignation au prorata des communales n’a non plus pas prospéré.

L’on a sorti en dernier ressort un autre prorata un peu plus réaliste : La liste majoritaire des communales de chaque quartier et district désigne son homme. Ce mode n’est pas parfait, certes, mais dans l’urgence on pourrait faire avec en attendant de mieux voir à l’avenir.

Là où le bât fait mal la démocratie, c’est le fait d’éliminer systématiquement les petits partis et les candidats indépendants, dont certains vendaient déjà la peau de l’ours. Mais on ne peut faire d’omelette sans casser des œufs dans aucune cuisine.

Il n’est pas trop tard pour les « laissés pour compte ». Le dernier train de 23 heures, celui de l’UFR passera ramasser les « retardataires ». Une compromission pour eux vaut mieux que rester à quais, comme ceux qui se croient toujours en remorque des deux grands. Il y aura des « délestages » spectaculaires en chemin. Les NFD en savent quelque chose. Il y aura spectacle dans la recomposition de l’échiquier.

La question qui se pose est de savoir si un parti politique qui ne gagne aucune commune et aucun quartier, mérite-t-il désormais le statut de parti politique ? Ne faut-il pas dégraisser prochainement le fichier politique guinéen ?