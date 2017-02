Les traditions et les mœurs ont la vie dure, elles sont tenaces et coriaces comme ‘’les mauvaises herbes qui poussent entre les pavés des révolutions… ‘’, dixit le commissaire San-Antonio.

Les Guinéens ont commencé à entendre intelligiblement les méfaits de l’excision dans les années 85-90. A cette période, pas même la quasi-totalité des membres du gouvernement ne croyaient un mot des maux de ce qu’ils devaient combattre, pas à leurs initiatives, puisqu’elles viendraient de l’OMS. La lutte contre l’excision était venue en même temps, ou presque, que le sida.

Le Dr. Kékoura Kourouma, qui était chargé dès le début de faire ce « sale boulot » qu’est la sensibilisation sur les moyens de lutte et de prévention, avait été la cible des religieux qui ont peu à peu lâché prise. La sensibilisation contre le sida faisait son petit bonhomme de chemin contrairement à la lutte contre l’excision. Parce que les financements pour contrer le sida suscitaient des envies et quand l’attention fut suffisamment braquée sur la réalité tangible du VIH par la mort de grandes personnalités et artistes en Occident, la lutte contre le sida a eu beaucoup de parrains et de marraines pour se montrer plus engagés et plus déterminés que le premier… l’histoire cache des choses mais, un jour viendra pour en parler de long en large et en travers.

Lors d’une sensibilisation à la radio dans un taxi, une maousse dame était seule à côté du chauffeur. Elle écoutait plastronner contre l’excision par une dame bien connue. Excédée, comme si elle était dans son salon, elle fit un pet des lèvres bruyant et dédaigneux, comme savent le faire les Burkinabè : et s’exclama en langue de Conakry : « Regardez-là-moi ! Là où elle est comme ça, elle est coupée à ras ». On n’a pas pu traduire toute la gouaille verte en français, mais c’était expressif.

Des mesures pour une sensibilisation n’ont pas suffi. Des cadres et intellectuels d’un certain niveau, conscients des effets négatifs n’arrivent pas à tenir tête à ce phénomène, acceptant parfois le fait accompli en silence.

Dans une famille où le père est officier de police, l’on a excisé pendant les vacances dernières plus d’une dizaine de filles. On dit que la nièce de ce policier avait perdu beaucoup de sang et avait été transportée dans une clinique. C’est dans l’angoisse et l’affolement que l’officier de police a pris une ferme décision que cela ne se répètera plus chez lui, médecin après la mort. Mais que dire de cette clinique qui a accepté de soigner la fillette sans broncher ?

Si les cérémonies d’excision se font en cachette, les cérémonies de « fête de retournement » ou de guérison se font à grands tapages, au su et au vu des magistrats, des hommes de loi et surtout des médecins. Cela ne signifie pas que la lutte contre l’excision n’est pas l’affaire de tous ?

S’il n’y a pas procès et condamnation médiatisés avec peines fermes et amendes significatives du début à la fin pour servir de leçon et d’exemple, il n’y aura pas d’éveil et de réveil des consciences ankylosées dans la tradition même quand des jeunes filles en meurent devant la populace. C’est Dieu qui l’a voulu… Ailleurs, c’est la vaccination contre la poliomyélite qui rencontre des réticences.

En disant cela, la responsabilité revient entièrement aux autorités et aux décideurs politiques, qui, soi dit en passant, sont aussi sinon plus ankylosées que les populations dans les croyances obscurantistes. L’on ne s’implique à fond dans une action que si elle est financée de l’extérieur. Actuellement, les hommes se promènent avec des préservatifs fluorescents en poche. Des pubs à grands renforts de sponsors sont diffusés à la TV lors des grands évènements sportifs. Les religieux ont abdiqué. Si ces religieux ne s’impliquent pas dans la lutte contre l’excision, d’autant qu’elle n’est pas prescrite par la religion, elle a encore de beaux jours devant elle. Faudrait-il continuer à sacrifier une autre génération supplémentaire et attendre que les collégiennes et lycéennes actuelles deviennent des mères conscientes et responsables pour crier haro à la place des autorités ? Que dit l’hymne de l’empire du Wassoulou ?

La Guinée est épinglée pour être médaillée de bronze olympique dans ce domaine. A ce rythme, l’an prochain, elle aura la médaille d’argent de l’archaïsme. On attend des exemples matériels sous la présidence de l’UA de la Guinée et pas que dans ce domaine…