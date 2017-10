Guinée : où vont les retenues sur salaire des travailleurs ?

Dans toutes les législations du travail, la sécurité sociale est l’un des volets importants dans les entreprises publiques et privées qui veulent prospérer, l’homme étant le capital le plus précieux, selon Karl Marx. Seulement, ce ne sont pas les socialises et communistes qui prennent cette pensée luminescente plus en compte que les capitalistes qui savent ce que valent les ressources humaines.

En regardant la Guinée par le petit bout de la lorgnette (pour voir tout en grand), on voit que les sociétés et entreprise d’Etat n’ont pas quitté le système d’économie socialiste de façon mal maîtrisée pour ne pas dire de façon malhonnête et frauduleuse à très grande échelle. Les syndicats censés protéger les travailleurs dans ce domaine semblent jouer le jeu du gouvernement.

Fonction Publique : pour ne pas tirer en longueur, il faut mettre le doigt sur le manque d’assurance sociale des travailleurs de la Fonction Publique qui cotisent pendant toute leur carrière (à hauteur de15% de leur salaires ?) et ces cotisations ne sont reversés aux travailleurs que seulement et seulement pendant leur retraite, et cela, on ne dit pas encore ce qui se trouve au-dessous de ces pensions de retraie. Pendant leur temps de service, en cas de maladie nécessitant une prise en charge de l’Etat, il n’y a aucune voie de recours. Tout est verrouillé. Cependant, les directeurs, les ministres et autres fonctionnaires qui ont des connexions et relations, on dit « bras longs », sont pris en charge, certains bénéficient des évacuations sanitaires, pas le travailleur lambda.

Ce qui est encore à souligner avec amertume, c’est la suppression du volet « réquisition », c’est-à-dire la prise en charge pour permettre aux travailleurs affectés de rejoindre leur lieu d’affectation avec toute leur famille. Dans un tel cas, comment demander à ces travailleurs de libérer les locaux administratifs qu’ils occupent, puisque leur famille et bagages ne peuvent être affectés ?

Dans le passé, il y avait un calcule aléatoire pour ces réquisitions en fonction du nombre des membres de la famille du fonctionnaire. Les camions administratifs étaient souvent réquisitionnés à cet effet. Qu’en est-il de tout cela, actuellement ?

Dans le privé, les choses sont légèrement différentes. On peut dire qu’il y a un semblant de faire bouger les choses puisqu’on a entendu parler du cas d’un accidenté évacué et abandonné à lui-même à Dakar, au temps où Kumba Diakité y était ambassadeur.

Qu’en est-il des handicapés à vie lors des accidents de travail dans le public et dans le privé.

Avec l’arrivée de Malick Sankhon à la Caisse nationale de sécurité sociale, on a entendu parler de la construction des hôtels, des hôpitaux de grand standing pour accueillir des cas de nécessité, mais ce que rapportent ces hôtels et hôpitaux….

Les Allemands ont montré une voie que personne ne veut suivre. Une année, on ne sait plus laquelle, des retraités allemands, des personnes des deuxième et troisième âges ont fait une croisière à travers le monde dans un paquebot qui avait fait escale à Conakry. Ils ont expliqué que c’est le syndicat allemand qui a offert cette croisière pour remercier leur travailleur pour leur contribution de jeunesse. On a compris que toutes les cotisations de ces travailleurs avaient été placées pour fructifier et ils ont porté de beaux fruits. C’est probable que les pensions de retraites et troisièmâgeux allemands varient en fonction des aléas pour leur permettre de vivre décemment, contrairement aux retraités français qui crient misère sous un nouveau fardeau d’une autre taxe. Les hôtels et les hôpitaux de la Caisse nationale de la sécurité sociale de Guinée ont-ils la vocation d’en faire autant ?

Du coup, l’idée nous revient d’adresser la même question à la Caisse d’assurance sociale de la Fonction Publique, si elle existe, naturellement. Si toutes les retenues sur salaire des fonctionnaires étaient bien gérés et mis de côté pour fructifier, le service des pensions serait plus nantis que la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

On le dit parce que la CNSS, qui sait économiser, fait semblant de prendre un soin affable et avenant vis-à-vis de ses retraités en allant jusqu’à domicile de chacun des travailleur pour leur verser leur pécule de retraite et autres par bonté de cœur, comme ça, quand un retraité décède, sa pension s’éteint. Une méthode de gestion très bien planifiée. Tel n’est pas le cas du service des pensions de la Fonction Publique.

Si on se demande où vont tous ces sous, c’est parce qu’on vu des retraités bien mal en point, en guenilles, qui se font gourmander, gronder comme des malpropres par des fonctionnaires de communes où leur pauvre, maigre et misérable pension est domiciliée. Pire, un pauvre hère, qui n’a qu’une misère de 450 mille valeureux francs guinéens a été écarté du rang : Toi, revient demain, aujourd’hui n’est pas ton tour !

Si dans les ays bien organisés, les travailleurs se battent pour aller à la retraite, en Guinée, l’on se bat pour rester à la Fonction Publique, la pension est insignifiante. On connait des mirontons dont « l’âge administratif » est de loin inférieur à leur âge biologique, comme s’ils avaient réussi à bloquer leur horloge cellulaire, mais à voir leur mine…

Dans les deux cas, le standing de vie des travailleurs de la CNSS ou des pensions contrastent de façon agaçante avec la misère de ceux sur le dos desquels ils vivent.

Alpha Condé qui s’est vanté d’avoir économisé des milliards quand il avait envoyé des missions d’inspection à l’intérieur du pays, ne sait pas combien ces inspecteurs ont retenu pour eux. Ne dit-on pas que là où la chèvre est attachée, c’est là qu’elle broute, même sur le dos des indigents ?